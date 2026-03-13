“Ha presentado una evolución clínica favorable”: Actualizan estado de salud de Rodrigo Rojas Vade - Chilevisión

Se emitió una nueva actualización sobre el estado de salud del exconvencional, quien se mantiene internado en el Hospital San Juan de Dios.

Este viernes por la noche, se emitió una nueva actualización sobre el estado de salud de Rodrigo Rojas Vade, quien se mantiene internado en el Hospital San Juan de Dios.

"El Hospital San Juan de Dios informa que el paciente Rodrigo Rojas Vade continúa hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El paciente se mantiene estable dentro de su gravedad y ha presentado una evolución clínica favorable durante las últimas horas", se indicó.

Comunicado sobre estado de Rodrigo Rojas Vade

Se investiga un posible autoatque de Rodrigo Rojas Vade

Durante esta jornada se conocieron nuevos antecedentes sobre el hallazgo golpeado y maniatado de Rodrigo Rojas Vade, quien fue encontrado inconsciente en la Ruta 78.

De acuerdo a información publicada por La Tercera, se indicó que la Policía de Investigaciones realizó diligencias en la casa del ex convencional, donde se encontraron amarras que serían del mismo tipo con las que estaba maniatado cuando fue encontrado.

También se descartaría la teoría de un robo, ya que en el auto estaban las llaves de este y el celular de Rojas Vade, el cual está siendo periciado.

Por estos datos, ahora las policías barajan la posibilidad de un autoataque, donde además se investiga que su estado grave sería por una sobredosis de droga y no por golpes de terceros.