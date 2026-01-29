 “Yo no he hecho nada”: Steffi Méndez confirmó que enfrenta juicio por custodia de su hijo y reveló detalles - Chilevisión
29/01/2026 16:36

“Yo no he hecho nada”: Steffi Méndez confirmó que enfrenta juicio por custodia de su hijo y reveló detalles

La influencer fue tajante en decir que espera que su hijo tenga a sus dos padres en su vida.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este miércoles, Steffi Méndez confirmó que enfrenta una batalla legal por la custodia de su hijo, Gio y entregó detalles de la demanda que interpuso Dante Lindhe.

Entre los alegatos, el artista sueco asegura que Méndez ha incentivado el odio en su contra, siendo una de las razones por las cuales solicita la custodia de su hijo en común.

¿Qué dijo Steffi Méndez?

Mediante una transmisión en vivo en TikTok, Steffi Méndez reveló: "Cuando somos hartas personas acá en los en vivos, siempre me da la sensación de que hay una persona en particular que está sapeando y esperando a que yo hable tonteras o incite al odio", en alusión al padre de su hijo.

En esa misma línea, agregó que "uno de los grandes detalles de esta demanda es que yo le he hecho c... su vida, que yo he incentivado al odio, siendo que yo nunca he incentivado al odio".

"Está esperando que yo la cague y yo no soy h... porque, por suerte, me crió mi papá, uno de los hombres más sabios e inteligentes que conozco (...) Voy a enfrentar un juicio, una demanda que me están haciendo a mí por quitarme la custodia de mi hijo. Yo no he hecho nada", aseguró.

La confesión de la influencer trajo comentarios divididos entre los internautas que presenciaban la transmisión; sin embargo, Méndez fue tajante respecto de la vida que desea para su hijo.

"Lo que más quiero en este mundo es que él tenga a sus dos papás, porque el gordo es un niño inocente, feliz, ama a su padre, él ama a su madre y los niños necesitan a sus dos papás", indicó la influencer.

Tras haber explicado en qué consiste la demanda, Steffi se sinceró y admitió: "Quiero ser feliz, quiero seguir con mi vida, pero no me deja (...) Si yo pudiera explicar realmente cómo son las cosas, lo que yo menos quiero es alejar a mi hijo de su padre, jamás. Yo no quiero eso".

Revisa la publicación de TikTok:

@clipchile6 Steffi Mendez cuenta que el dia jueves se enfrentará a un juicio por demanda del papa de su hijo, cabe recalcar que steffi no ha dicho comentarios hacia el en sus ultimos live. #fyp #viral #parati #chisme #mendez ♬ sonido original - Clipchile

