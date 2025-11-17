 “Me pesa un poco...” Steffi Méndez se sinceró tras anuncio de paternidad de su expareja - Chilevisión
17/11/2025 16:24

“Me pesa un poco...” Steffi Méndez se sinceró tras anuncio de paternidad de su expareja

La influencer confesó que la noticia impactó en ella y luego dedicó un emotivo mensaje al hijo que tienen en común con Dante Lindhe.

Publicado por CHV Noticias

Steffi Méndez reapareció en redes tras la publicación en donde Dante Lindhe, su expareja, anunció que se convertirá en padre por segunda vez con Ellinore de Silva.

Aunque Leo Méndez Jr. arremetió con todo y luego aseguró que su hermana se encuentra bien; la influencer admitió que se encuentra triste y dedicó un emotivo mensaje a su hijo.

¿Qué dijo Steffi Méndez?

"Hoy me pesa un poco más el corazón, pero con el amor de este ángel y sus mensajes de fuerza, todo es un poco más fácil", escribió Steffi en sus historias de Instagram, donde publicó una foto de Gio, su hijo, fruto de la relación con Dante Lindhe.

En esa misma línea, agregó: "Mi duendecito. Nunca te va a faltar amor, Gio. Te amamos", y acompañó dicho escrito con una fotografía junto a Leo Méndez Jr.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

