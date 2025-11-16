“Un pequeño milagro”: Ex de Steffi Méndez anunció que será padre y la influencer respondió - Chilevisión

Leo Méndez Jr, hermano de Steffi también reaccionó en duros términos al anuncio.
Este domingo, la ex pareja de Steffi Méndez, Dante Lindhe, reveló en redes sociales que está esperando un bebé junto a su nueva pareja, Ellinore de Silva.
Steffi y Dante tuvieron un hijo que actualmente tiene un año de edad, por lo que la noticia causó revuelo entre los internautas, dado que la influencer y Leo, su hermano, publicaron potentes mensajes.
"15 años de vida, de caminos que fueron en diferentes direcciones solo para reunirse cuando era el momento adecuado. Volver a encontrarnos y sentir que el amor nunca se ha ido, es un tipo de magia que apenas puedo expresar con palabras", señaló Ellinore en Instagram.
En esa misma línea, agregó: "Ahora un pequeño milagro crece dentro de mí, creado por el amor que ha sobrevivido al tiempo y encontrado un hogar. Estoy eternamente agradecido por nosotros, por nuestro viaje, por el destino que nos trajo de vuelta. Nos vemos pronto, bebé P".
Al respecto, Steffi contestó: "Siempre serás mi fuerza. Gio, mi hijo. Siempre hemos sido nosotros dos y lo será de por vida. Nunca tienes que preocuparte por nada. Mamá te tiene", y luego compartió un video que habla sobre como un padre puede arruinar la vida de un hijo.
Por otro lado, Leo fue tajante y escribió: "¡Dejen de reenviar una publicación que no es noticia para ella! Supimos esto cuando mi hermana terminó con su ex, que consiguió otra novia inmediatamente después de que mi hermana lo dejara en su último periodo".
"Ella ha seguido adelante ahora con su hijo siendo una fuerte madre soltera (...) Todo se demuestra con el paso del tiempo y a estas alturas ya no importa como sucedió. Todos ustedes pueden averiguar cómo sucedió, solo tienen que sumar las fechas", y finalmente, Steffi reposteó la publicación.