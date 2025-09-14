 VIDEO | La reacción de Leo Méndez Jr. tras sugerencia para escuchar música de su padre - Chilevisión
14/09/2025 10:58

VIDEO | La reacción de Leo Méndez Jr. tras sugerencia para escuchar música de su padre

Durante una transmisión en vivo por TikTok, el joven se encontraba escuchando música junto a su hermana dentro de un auto, cuando un seguidor les pidió poner canciones de su padre.

Publicado por CHV Noticias

Hace unos días Steffi Méndez se encontraba transmitiendo en vivo a través de TikTok junto a su hermano Leo Méndez Jr., cuando un seguidor le pidió que escucharan las canciones de su padre.

Y es que al momento de la solicitud, los hermanos se encontraban al interior de un auto escuchando música.

La razón por la cual Leo Méndez Jr. no escucha la música de su papá

Steffi luego de leer el comentario, señaló "ya, pongamos una del papá", a lo que Leo Méndez Jr. respondió tajantemente con un "no".

En ese momento la persona que se encontraba manejando los increpa comentando: "cómo son los weo...".

Por lo que el hijo del cantante le indica "toda mi infancia escuchando al viejo... No gracias, no quiero".

Entre risas, Steffi finalmente le señala "le dai color" para luego cambiar el tema de la conversación.

Mira el video a continuación:

@clipchile6 Toda mi put@% infancia escuchando al viejo dice leo jajajaa igual entendible #fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #live #chisme #famosos ♬ sonido original - Clipchile

