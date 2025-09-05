 Steffi Méndez dará radical giro con su futuro laboral: “Quiero especializarme” - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirman detención de cuarto implicado en caso de tortura a trabajador en hospital de Osorno $400 millones en efectivo y monedas de oro: ¿Quién es el exfutbolista detenido en "Operación Betis"? Esposados por la PDI: Así fue la detención de tres de los cuatro implicados por tortura a trabajador en Osorno Violento robo a local de comida en Lo Prado: Asaltantes registraron a clientes y sacaron dinero en efectivo Así operaban Los “Betis”: Exfutbolista habría orquestado lavado de dinero en partidos amateur
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/09/2025 11:53

Steffi Méndez dará radical giro con su futuro laboral: “Quiero especializarme”

La influencer radicada en Suecia reveló que en pocos meses ingresará a la universidad para estudiar una carrera ligada al mundo de la salud.

Publicado por CHV Noticias

Steffi Méndez compartió un importante anuncio sobre su futuro y reveló que tomó un decisión que cambiará radicalmente su futuro laboral.  

La hija mayor de DJ Méndez se radicó hace unos años en Estocolmo, Suecia, donde formó familia con la llegada de su hijo Gio. 

VER MÁS DE STEFFI MÉNDEZSegún contó a través de un live de TikTok, allí se desempeñó trabajando en una exclusiva tienda donde recibía importantes ingresos. 

“Antes de quedar embarazada yo trabajaba en la tienda de Victoria’s Secret, detrás de la caja, en el piso vendiendo y en bodega”, contó.

En ese lugar “trabajaba de lunes a viernes, era súper bien pagado, era un sueldo como de 2 millones y medio, por ahí, y uno paga el 30% de impuestos”.

El giro de Steffi Méndez

Sin embargo, Steffi Méndez se planteó una nueva meta y contó que en octubre próximo ingresará a la universidad para estudiar. 

La influencer contó que estará enfocada en el mundo de la salud y “voy a partir estudiando para ser enfermera”.

Pero su idea no es quedarse solo ahí, ya que también “después tengo como meta estudiar seis años. Quiero especializarme en algo”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

María José Prieto reacciona tras fallo de la Suprema por Cristián Campos: “Una elaboración maquiavélica”

La esposa del actor fue hasta su cuenta de Instagram para destacar la decisión de la Corte de Apelaciones. "Luchamos hasta el final amparados por la verdad", expresó.

04/09/2025

Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias

Canal 13 emitió un comunicado donde se anuncia la salida del director de la señal tras el reportaje emitido por Chilevisión Noticias sobre grupos de interés para influir en procesos electorales.

04/09/2025

Insólita respuesta de ladrón a víctima en Maipú: “Tranquilitos, no les va a pasar nada, estamos robando”

Los delincuentes irrumpieron en la vivienda a eso de las 22:30 horas e intimidaron a cuatro adultos y a dos menores de edad. Dentro del botín llevaron dos perros cachorros raza bulldog francés.

04/09/2025