Steffi Méndez dará radical giro con su futuro laboral: “Quiero especializarme” - Chilevisión

La influencer radicada en Suecia reveló que en pocos meses ingresará a la universidad para estudiar una carrera ligada al mundo de la salud.

Steffi Méndez compartió un importante anuncio sobre su futuro y reveló que tomó un decisión que cambiará radicalmente su futuro laboral.

La hija mayor de DJ Méndez se radicó hace unos años en Estocolmo, Suecia, donde formó familia con la llegada de su hijo Gio.

VER MÁS DE STEFFI MÉNDEZSegún contó a través de un live de TikTok, allí se desempeñó trabajando en una exclusiva tienda donde recibía importantes ingresos.

“Antes de quedar embarazada yo trabajaba en la tienda de Victoria’s Secret, detrás de la caja, en el piso vendiendo y en bodega”, contó.

En ese lugar “trabajaba de lunes a viernes, era súper bien pagado, era un sueldo como de 2 millones y medio, por ahí, y uno paga el 30% de impuestos”.

El giro de Steffi Méndez

Sin embargo, Steffi Méndez se planteó una nueva meta y contó que en octubre próximo ingresará a la universidad para estudiar.

La influencer contó que estará enfocada en el mundo de la salud y “voy a partir estudiando para ser enfermera”.

Pero su idea no es quedarse solo ahí, ya que también “después tengo como meta estudiar seis años. Quiero especializarme en algo”.