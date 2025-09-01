“Me duele cada vez que lo veo”: Steffi Méndez rompió en llanto en medio de conflicto por su hijo - Chilevisión

La hija de DJ Méndez transparentó su sentir en medio de un complejo proceso judicial que enfrenta con su expareja y padre de su hijo.

Steffi Méndez compartió un sentido desahogo en sus redes sociales en relación a Gio, el hijo que tuvo con su expareja, Dante Lindhe.

La hija mayor de DJ Méndez usó sus historias de Instagram para expresar su sentir por su hijo mientras se encuentra en medio de un complejo escenario.

Cabe recordar que Steffi Méndez está atravesando un proceso legal con su expareja y padre padre de su hijo, según contó hace unas semanas.

“Actualmente estamos en un proceso legal, por eso no diré más al respecto por ahora. Pero hay algo seguro: Nunca y jamás me veré sin mi hijo”, aseguró en su cuenta de Instagram.

También expuso que había información errónea sobre su rol de madre y aseguró que “no soy la persona que algunos intentan retratar. No estoy 'psicótica', no soy 'maltratadora de niños', 'celosa', 'loca' ni 'poco confiable'. Soy una madre que hace todo por su hijo y que se niega a dejar que las mentiras sean la última palabra”.

Ahora la joven quiso expresar su sentir luego de un video donde aparece con su pequeño. “He guardado ese video de nosotros tanto tiempo y me duele cada vez que lo veo”, planteó.

“Si supieran toda la mier… que he tenido que comer para estar donde estoy hoy”, agregó en un video donde aparece con lágrimas y visiblemente afectada.

Para finalizar agradeció el cariño y “el amor incondicional, gracias familia y gracias a mi hijo por mantenerme fuerte”.

El descargo de Steffi Méndez