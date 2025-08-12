 “Intentaron destruirme”: Steffi Méndez busca enfrentar al padre de su hijo ante la justicia sueca - Chilevisión
12/08/2025 08:21

“Intentaron destruirme”: Steffi Méndez busca enfrentar al padre de su hijo ante la justicia sueca

A través de Instagram, la influencer radicada en Estocolmo afirmó que "en los últimos meses se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado".

Steffi Méndez afirmó que se encuentra en pleno proceso legal con su expareja Dante Lindhe, quien también es el padre de su hijo.

A través de Instagram, la influencer afirmó que "en los últimos meses se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado. No entraré en detalles ni señalaré a nadie, pero necesito decir mi verdad".

"He dejado una relación que fue dañina para mí, tanto como persona como madre. He sido cuestionada, menospreciada y limitada de maneras que muchos nunca llegan a ver. He escuchado palabras que intentaron destruirme, pero sigo de pie", agregó.

La hija del cantante DJ Méndez sostuvo que la han acusado de ser "un peligro para mi propio hijo", por lo que decidió interponer una denuncia en los servicios sociales de Suecia. Sin embargo, el caso "fue cerrado de inmediato por falta de fundamento".

"Actualmente estamos en un proceso legal, por eso no diré más al respecto por ahora. Pero hay algo seguro: Nunca y jamás me veré sin mi hijo", arremetió.

"No soy la persona que algunos intentan retratar. No estoy 'psicótica', no soy 'maltratadora de niños', 'celosa', 'loca' ni 'poco confiable'. Soy una madre que hace todo por su hijo y que se niega a dejar que las mentiras sean la última palabra", remató.

Steffi Méndez recibe apoyo de hermanos y seguidores chilenos

Tras este descargo, la mayor del clan Méndez recibió el apoyo inmediato de su hermano, Leopoldo Méndez, quien por medio de la misma red social escribió un emotivo mensaje.

"Hay muchos desde fuera y dentro de tu círculo que son testigos de un yo muy ESPECIAL. El tiempo y el sistema legal sueco te darán la justicia que te mereces, tanto como mujer y madre. No estás sola", afirmó el joven.

Además, chilenos que siguen a Steffi se fueron en masa a la cuenta de Instagram de Dante Lindhe para manifestarle su apoyo a ella. Recetas de comidas chilenas y hasta letras de DJ Méndez son parte de los comentarios.

En las últimas horas, Lindhe también presentó en redes sociales a su nueva pareja, lo que causó mayor indignación en los seguidores de Méndez.

