“No sé lo que estoy sintiendo”: Steffi Méndez se sinceró ante nuevo desafío con su hijo - Chilevisión

25/08/2025 13:21

“No sé lo que estoy sintiendo”: Steffi Méndez se sinceró ante nuevo desafío con su hijo

La hija de DJ Méndez compartió una noticia sobre su pequeño en sus redes sociales y mostró su emoción por la nueva etapa en su vida.

Publicado por CHV Noticias

Steffi Méndez celebró una importante noticia en sus redes sociales sobre Gio, el hijo que tuvo con su expareja Dante Lindhe

La hija mayor de DJ Méndez compartió su emoción por el nuevo paso que dará el pequeño que hace poco cumplió su primer año de vida. 

VER MÁS DE STEFFI MÉNDEZSegún contó, próximamente Gio iniciará su vida escolar e ingresará al jardín en Suecia, donde la joven reside desde hace unos años. 

“Mi guagua empieza el kínder esta semana”, contó a través de sus historias. 

En ese sentido, Steffi Méndez transpatentó su sentimientos y señaló que “no sé lo que estoy sintiendo en estos momentos, ¿en qué momento pasó el tiempo tan rápido, hijo?”.

Steffi Méndez enfrenta al padre de su hijo

Luego de varias publicaciones enigmáticas, Steffi Méndez confirmó hace unas semanas que se encuentra en medio de un proceso legal con su expareja Dante Lindhe, quien también es el padre de su hijo .

Actualmente estamos en un proceso legal, por eso no diré más al respecto por ahora. Pero hay algo seguro: Nunca y jamás me veré sin mi hijo”, señaló en el descargo que hizo en redes sociuales. 

Por otra parte, desmintió información sobre su rol de madre y aseguró que “no soy la persona que algunos intentan retratar. No estoy 'psicótica', no soy 'maltratadora de niños', 'celosa', 'loca' ni 'poco confiable'. Soy una madre que hace todo por su hijo y que se niega a dejar que las mentiras sean la última palabra”.

