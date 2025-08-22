“Dios, no me abandones”: Steffi Méndez preocupó con inquietante mensaje en redes - Chilevisión

En el contexto de un enfrentamiento legal con su expareja y padre de su único hijo, la creadora de contenidos fue hasta su cuenta de Instagram para expresar un preocupante mensaje.

Un inquietante mensaje fue el que escribió Steffi Méndez en sus redes sociales, el cual estaría directamente vinculado con el difícil momento que actualmente atraviesa en Suecia.

La hija de DJ Méndez reside hace más de cinco años en el país nórdico y en 2024 dio a luz a su primer hijo, Gio, junto a su expareja, el artista y rapero Dante Lindhe.

En ese contexto, durante la noche de este jueves 21 de agosto, la creadora de contenidos compartió un sentido mensaje en sus historias de Instagram.

Se trata de una fotografía en la que aparece la ciudad en la que vive en completa oscuridad, con apenas unas luces prendidas. Junto con ello, escribió una breve pero significativa frase.

"Dios, no me abandones", redactó con un emoji de unas manos rezando. La historia la musicalizó con una canción del cantante Arcángel llamada "Mi peor momento".

Steffi atraviesa proceso legal contra expareja

Fue hace unos días cuando Méndez reveló en la misma plataforma que se encuentra en medio de un proceso legal con su expareja para resguardar la custodia de su hijo.

"En los últimos meses se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado. No entraré en detalles ni señalaré a nadie, pero necesito decir mi verdad", expresó por aquel entonces.

También sostuvo que la han acusado de ser "un peligro para mi propio hijo", por lo que decidió interponer una denuncia en los servicios sociales de Suecia. Sin embargo, el caso "fue cerrado de inmediato por falta de fundamento".

"Actualmente estamos en un proceso legal, por eso no diré más al respecto por ahora. Pero hay algo seguro: Nunca y jamás me veré sin mi hijo", arremetió.

Mira la historia a continuación: