Hijas de DJ Méndez celebran regreso musical de su padre: “Lo difícil que ha sido...” - Chilevisión

22/08/2025 09:16

Hijas de DJ Méndez celebran regreso musical de su padre: “Lo difícil que ha sido...”

El creador de éxitos como Lady, Estocolmo y Josephine publicó su primera canción después de un largo periodo fuera de las pistas.

Publicado por CHV Noticias

La mediática familia de Leopoldo Méndez, más conocido como DJ Méndez, celebra con emoción el regreso del cantante chileno a la música.

El sencillo, titulado Honey Moods, cuenta con la colaboración del cantante urbano DrefQuila y el productor Kreamly, destacado por su trabajo con artistas como Young Cister, Pablo Chill-E y Kidd Voodoo.

A través de Instagram, Méndez manifestó su alegría por este regreso luego del clamor popular expresado en varios videos de fanáticos en TikTok, bajo la consigna "Justicia para DJ Méndez".

"No saben la felicidad que siento. Ustedes me han descongelado, de verdad llegó la alegría de vuelta. Sentí que estaba muy ausente de mi música, lo que más amo", señaló el cantante.

Asimismo, recalcó que "este es el comienzo de un viaje muy hermoso, porque hay mucha música que vamos a sacar de ahora en adelante".

Hijas de DJ Méndez celebran su regreso musical

El esperado regreso musical de DJ Méndez fue celebrado por algunos miembros de su conocido clan familiar, entre ellas sus hijas Issis y Steffi.

La primera compartió el reel que subió su padre en Instagram y agregó la frase "muy feliz por ti", además destacó una frase de la nueva canción.

Por su parte, Steffi, la mayor de los hermanos Méndez, agradeció "a todas las personas de las plataformas de TikTok e Instagram por hacer bulla por mi papá y su música, solo nosotros sabemos lo difícil que ha sido este último tiempo para todos y sobre todo para él".

"Gente chilena, su amor y su apoyo siempre me ha sorprendido, hoy amanecí nada más que agradecida con ustedes, tanto amor cibernético. VIVA CHILE CTMRE", expresó la influencer.

Revisa las publicaciones de Steffi e Issis Méndez:

