 VIDEO | Revelación de género en Embalse El Yeso genera ola de críticas en TikTok - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/08/2025 07:57

VIDEO | Polémica revelación de género en Embalse El Yeso desata ola de críticas en TikTok

El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana en esta zona considerada un área protegida. Desde la Asociación Parque Cordillera, entidad a cargo del lugar, afirman que estas actividades están "prohibidas".

Publicado por CHV Noticias

Varias reacciones ha generado la viralización de un video en TikTok, donde aparece una pareja celebrando la revelación de género en las cercanías del Embalse El Yeso, en la región Metropolitana.

El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana en esta zona turística considerada un área protegida de la naturaleza.

De acuerdo a las imágenes, los futuros padres llegaron al lugar en compañía de familiares y amigos. Al momento de revelar el sexo, lanzaron un spray color rosado para indicar el género femenino de su bebé.

"Mi niña hermosa, no te tardes tanto que te estamos esperando", escribió la mujer embarazada en la descripción del video.

Reacciones por polémica revelación de género

La publicación desató la reprobación de algunos usuarios, quienes dejaron comentarios como "ojalá hayan dejado limpio", "eso es ilegal" y "el gusto de arruinar nuestros santuarios naturales", entre otros.

Las críticas también vinieron desde la Asociación Parque Cordillera, entidad encargada del cuidado del Embalse El Yeso.

"Situaciones como las que vivimos el fin de semana, donde se pueden ver fiestas en el sector, en la vía pública fuera del parque u otras actividades como asados, camping y fiestas, están estrictamente prohibidas", señaló Nicolás Díaz, encargado de Turismo, Educación y Comunicaciones de la Asociación.

En ese sentido, especifican que en este lugar sólo se permiten actividades como trekking y senderismo, las cuales son "totalmente sustentables" con el entorno.

En medio de las críticas, la joven que compartió el registro le contestó a otra usuaria expresando su opinión: "Felicidades amiga no le hagas caso a la gente que solo le molesta la felicidad de los demás, lo importante es que venga sanito tu bebé y precioso como ustedes bendiciones".

Revisa el video acá:

@mon7es07 Mi niña hermosa, no te tardes tanto que te estamos esperando 🥹💗 #zyxcba #fouryou #mamaprimeriza ♬ Bienvenida - Zhamira Zambrano

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

Lo último

Lo más visto

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

19/08/2025

“Liberarte de lo que...”: Mamá de Fran Virgilio rompe el silencio tras infidelidad de Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez capturó dos publicaciones que realizó Cecilia Virgilio en su cuenta de Instagram tras el polémico escándalo que involucra a su hija.

19/08/2025

Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

19/08/2025

VIDEO | Polémica revelación de género en Embalse El Yeso desata ola de críticas en TikTok

El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana en esta zona considerada un área protegida. Desde la Asociación Parque Cordillera, entidad a cargo del lugar, afirman que estas actividades están "prohibidas".

19/08/2025