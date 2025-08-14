 Tiktoker italiano probó y evaluó tipos de palta chilena: “No se compara” - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/08/2025 14:26

Tiktoker italiano probó y evaluó tipos de palta chilena: “No se compara”

Tras probar tres variedades de paltas chilenas, el influencer Mr. Adesso confesó su favorita y su video se viralizó.

Publicado por CHV Noticias

Un tiktoker italiano se viralizó tras comparar tres tipos de paltas que se encuentran frecuentemente en el comercio chileno.

A través de su cuenta de TikTok, Mr. Adesso se mostró fascinado con las paltas de Chile y analizó las siguientes tres variedades: Palta californiana, hass chilena y la palta cruz. 

"Había probado paltas en Italia, pero no se compara con la palta hass que he probado acá", señaló en el registro que acumula más de 100 mil reproducciones. 

Tiktoker italiano compara paltas de Chile

Con la camiseta de la Selección Chilena puesta, el joven probó los tres tipos de palta con pan y analizó el sabor y la textura de cada una. 

En primera instancia, se refirió a la palta californiana como "ni aguada ni tan cremosa", agregando que "se mezcla muy bien con el pan, de sabor lo encuentro muy suavecito".

Posterior a eso, el italiano no ocultó su favoritismo por la Hass chilena: "La que más estoy comiendo desde que llegué acá, es mi obsesión, la como casi todos los días [...] no entiendo cómo hacen los que se van a otros países y no tienen su palta chilena a diario".

"Es tan cremosita, sin echarle sal tiene un sabor que se mezcla tan bien con todo", añadió. 

Finalmente, respecto a la palta cruz, comentó que tiene una "textura completamente distinta, se siente como líquida".

Reacciones en los comentarios

El viral ocasionó múltiples reacciones y opiniones divididas en los usuarios. Para muchos, la palta Hass es la mejor, mientras que otros recomendaban darle una oportunidad distinta a la palta Cruz.

"Prueba la palta Cruz en ensalada, es exquisita", "palta Hass lo mejor de Chile", "terriblemente.. yo vivo en Argentina y como extraño la palta y el pancito", son solo algunos de los más de 600 comentarios. 

A continuación, el video original

@mr.addesso y ahora que vida sería sin mi dosis de palta diaria? #chile #latam #palta #aguacate #avocado #paltahass #comidatiktok #comidalatina #latinfood ♬ original sound - mr.addesso

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

Lo último

Lo más visto

Piden disculpas públicas de Natalia Valdebenito por mención en rutina de mineros fallecidos en Rancagua

La Corporación de la Cultura de la ciudad publicó un comunicado donde expresó su "profundo rechazo" a los comentarios emitidos por la artista y la instaron a ofrecer disculpas.

14/08/2025

“Se fueron los tres...”: Mamá de “Barbie-narco chilena” dedicó emotivo mensaje de despedida

La madre de Karen Soto Mancilla, fallecida este martes en un trágico siniestro vial, fue hasta su cuenta de Facebook para compartir un emotivo mensaje dedicado a la memoria de sus familiares.

14/08/2025

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

El Bono por Formalización del Trabajo es un aporte económico que entrega el Estado a las personas que se encuentren en el mundo laboral y cumplan algunos requisitos.

14/08/2025

¿Qué fue de Augusto Schuster? De promesa de Amango a streamer que ahora vive en EEUU

Con tan solo 14 años, el joven destacó por su talento en la actuación y la música. Si bien participó en varias producciones televisivas, su vida terminó tomando un inesperado rumbo.

14/08/2025