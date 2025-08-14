Tiktoker italiano probó y evaluó tipos de palta chilena: “No se compara” - Chilevisión

Tras probar tres variedades de paltas chilenas, el influencer Mr. Adesso confesó su favorita y su video se viralizó.

Un tiktoker italiano se viralizó tras comparar tres tipos de paltas que se encuentran frecuentemente en el comercio chileno.

A través de su cuenta de TikTok, Mr. Adesso se mostró fascinado con las paltas de Chile y analizó las siguientes tres variedades: Palta californiana, hass chilena y la palta cruz.

"Había probado paltas en Italia, pero no se compara con la palta hass que he probado acá", señaló en el registro que acumula más de 100 mil reproducciones.

Tiktoker italiano compara paltas de Chile

Con la camiseta de la Selección Chilena puesta, el joven probó los tres tipos de palta con pan y analizó el sabor y la textura de cada una.

En primera instancia, se refirió a la palta californiana como "ni aguada ni tan cremosa", agregando que "se mezcla muy bien con el pan, de sabor lo encuentro muy suavecito".

Posterior a eso, el italiano no ocultó su favoritismo por la Hass chilena: "La que más estoy comiendo desde que llegué acá, es mi obsesión, la como casi todos los días [...] no entiendo cómo hacen los que se van a otros países y no tienen su palta chilena a diario".

"Es tan cremosita, sin echarle sal tiene un sabor que se mezcla tan bien con todo", añadió.

Finalmente, respecto a la palta cruz, comentó que tiene una "textura completamente distinta, se siente como líquida".

Reacciones en los comentarios

El viral ocasionó múltiples reacciones y opiniones divididas en los usuarios. Para muchos, la palta Hass es la mejor, mientras que otros recomendaban darle una oportunidad distinta a la palta Cruz.

"Prueba la palta Cruz en ensalada, es exquisita", "palta Hass lo mejor de Chile", "terriblemente.. yo vivo en Argentina y como extraño la palta y el pancito", son solo algunos de los más de 600 comentarios.

A continuación, el video original: