¿No se dio cuenta o no quería? Mujer recibe curiosa propuesta de matrimonio y por poco se come el anillo - Chilevisión

El video fue publicado por la influencer María Gabriela Álvarez y acumula más de 61 millones de reproducciones en TikTok.

María Gabriela Álvarez, una joven influencer, se hizo viral luego de publicar una curiosa propuesta de matrimonio de la que ni ella se dio cuenta.

"Casi me como la caja con el anillo", agregó en el video que acumula más de 7 millones de me gusta y 61 millones de reproducciones en TikTok.

Mujer no se da cuenta de que le estaban pidiendo matrimonio

En el registro recientemente viralizado, se puede ver cómo María se encuentra con su pareja en lo que pareciera ser un restaurante.

Sobre la mesa, los garzones le dejan un sofisticado postre de una esfera de chocolate blanco que ella debía romper con su servicio al comerlo.

"Muchas gracias", comenta sonriente mientras tomaba una foto de la comida.

Sin embargo, el giro en la trama ocurrió cuando la mujer, tras comer del postre, no se percató de que debajo de la esfera había una caja negra que contenía un anillo de matrimonio.

Lo anterior obligó a que el hombre debiera abrir la caja y hacer más evidente la propuesta con la pregunta clásica: "¿Te quieres casar conmigo?".

Reacciones en los comentarios

El momento generó múltiples reacciones en los casi 65 mil comentarios que lleva.

Unos apuntaron a la forma en la que el hombre le propuso matrimonio, y otros cuestionaron si María, queriendo, no se dio cuenta y en realidad no quería aceptar la propuesta.

"Se veía más feliz comiendo", "no sé qué es peor, si la caja dentro de la comida o la forma tan simple en que se lo pidió", "que lindo, ojalá nunca me pase" y "en su mente dijo que no" son solo algunos de ellos.

Puedes ver el video a continuación: