"Está salada": Influencer se hizo viral bañándose en el mar pero eran aguas residuales - Chilevisión

Michelle Sky, influencer sudafricana con más de 40 mil seguidores en Instagram, se viralizó tras subir un video bañándose en el océano rodeada de espuma café.

La influencer y excampeona de kitesurf sudafricana, Michelle Sky Hayward, se viralizó en redes sociales luego de compartir un video bañándose en lo que ella creyó era un espumoso mar en Sudáfrica: Pero nada más lejos de la realidad.

El giro en la trama no tardó en llegar: Su publicación desató una serie de reacciones y comentarios luego de que se conociera que esa "espuma marina", en realidad, era de burbujas provenientes de aguas servidas.

Influencer se baña en aguas servidas por error

En el registro, que acumula casi 7 millones de reproducciones, se puede ver cómo Hayward feliz nada en una playa de Ciudad de Cabo mientras juega con la abundante espuma café que la rodea.

"Hola, desde el océano, que tengan un lindo día", acompaña en la descripción de uno de los varios videos que ha subido del suceso.

Acto seguido, incluso en un momento de oleaje, probó la espuma: "Está salada", señaló sin saber el vuelco que tendría la historia.

Giro en la trama

Seguidores que analizaron el video y la apariencia del agua, descubrieron que la espuma no era propia de la sal del mar, si no que se trataba de una mezcla de aguas residuales cargada con un alto nivel de bacterias.

Tras enterarse, la creadora digital se tomó el accidente con humor, respondiendo a quienes le escriben con varios videos contando su experiencia y sorprendida por el alcance que tuvo el video.

"Giro en la trama: Me encantaba la espuma antes que todos me la arruinaran", "el final de este video me persigue" y "he cometido un terrible error" son solo algunos de los comentarios que ha agregado en sus nuevas publicaciones.

Puedes ver el video original a continuación: