Influencer rusa encantada con el típico humor chileno: “Pregúntenle a George Harris…” - Chilevisión

La creadora de contenido Maria Lozovskaya, que acumula 219 mil seguidores en Instagram, se dedica a explorar Chile y la cultura popular. Esta vez fue el turno de nuestro humor.

La influencer rusa Maria Lozovskaya, también conocida como Maria Maestra, se ha hecho viral entre los chilenos analizando nuestro país y su cultura.

En uno de sus videos más compartido en redes sociales, llamado "reírse o funarse", la creadora de contenido tocó una de las fibras que más nos identifican a nivel nacional, el humor.

"Si hay dos países donde uno se ríe para no llorar son Rusia y Chile", señaló en el reel que acumula casi 400 mil reproducciones.

El humor chileno "no es para todos"

Lozovoskaya, quien cuenta con 219 mil seguidores en Instagram, declaró que "en ambos países hacemos chistes sobre la ex que ve las historias y papás que salieron por pan y no volvieron nunca".

Según sostuvo, de acuerdo a un estudio global, el humor chileno sería "afiliativo y autovalortaivo", es decir "te ríes con otros y también de ti mismo".

La influencer rusa señaló que "el humor chileno no es para todos, si no pregúntenle a George Harris, quien subió al escenario de Viña sin saber que acá se ríen contigo o de ti", agregó.

"En Chile no estás tristes, estás pal hoyo, no dices me deprimí, dices la hue... brígida. El humor chileno es rápido, absurdo, oscuro pero tierno", agregó.

Es por que dijo que nuestro humor es "un poco como el vodka, funciona para brindar y para anestesiar".

Puedes ver el video a continuación: