Mexicana se viraliza al evaluar las típicas palabras chilenas: “La primera vez que escuché...” - Chilevisión

Mariann, una jóven mexicana con 75 mil seguidores en TikTok, comenzó a encontrarle sentido a nuestra forma de hablar tras conocer a un novio chileno.

Una joven mexicana se viralizó tras publicar un video en TikTok donde hablaba de las palabras usadas por chilenos que no le hacían sentido hasta que conoció a un chileno. Provocando diversas reacciones en los comentarios.

Se trata de la cuenta Mariann.appa, influencer con más de 75 mil seguidores en dicha red social, que ha estado viviendo un tiempo en Chile.

"Palabras chilenas que no me hacían sentido, hasta que tuve un novio chileno", comenta al comienzo del video viral.

La sorpresa de joven mexicana por cómo hablan los chilenos

La tiktoker mexicana parte su video apuntando que "no sé por qué terminan los verbos con una i. En vez de decir 'cachas', dicen 'cachai'". Reflexión que acompañó con una anécdota que tuvo con su compañera de habitación chilena.

"Me acuerdo la primera vez que mi roomie chilena me escribió por Whatsapp un verbo con i, dije 'no mames', también lo escribe, no solamente lo dicen", contó.

"La segunda sería el 'po', usan para todo 'ya po, sí po, no po', continuó.

En la misma línea, agregó que "antes sentía que abusaban de la palabra y ahora con mi novio, ya hasta me dan ganas de usarlo. Digo ya y quiero decir 'po'".

"La tercera era la 'wea', porque aparte ni siquiera dicen como la huev..., es como la 'wea'", detallando que "esa sigo sin entender para qué la usan pero lo dicen muchisimo. Esa me gusta", cerró.

VER MÁS VIRALES Reacciones de los usuarios

La publicación se viralizó en TikTok y generó multiples risas y reacciones entre chilenos y chilenas. "Es que cacha y cachai hay un placer de diferencia", "la 'wea' es de uso infinito" y "somos el mejor país de Chile", son solo algunos de los más de 500 comentarios.

Otra mexicana también comentó su experiencia en nuestro país. "La primera vez que escuché guata no había nada en mi cerebro [...] que me pudiera guiar a estómago".

Mira el video acá: