Mexicana en Chile probó tragos locales y los calificó uno por uno: “En exceso te hace caminar de lado” - Chilevisión

La creadora de contenidos Fernanda Van der Elst, utilizó sus redes sociales para documentar y calificar bebidas alcohólicas nacionales... con un inesperado resultado.

Fernanda Van der Elst, conocida en redes sociales como @fernanda.vdeg, es una mexicana que hace tiempo reside en Chile, donde ha construido una carrera como influencer reaccionando y calificando cosas de nuestro país.

En uno de sus videos más recientes, la creadora de contenido se aventuró degustando una amplia variedad de tragos criollos, que van desde la chupilca hasta el cola de mono, pasando por el melón con vino y el jote.

A través de Instagram, la influencer mexicana dijo que la dinámica será "con honestidad y respeto", como suele hacerlo en sus videos.

Y como no podía empezar de otra forma, el primero fue un auténtico clásico en Fiestas Patrias: el terremoto. Y la reacción fue más que sorprendente.

"Jamás pensé que a un trago se le pudiera poner helado de piña. A mí me gusta con poca granadina y mucho pipeño, para que no quede tan dulce", escribió, sentenciando: "Me encantó. 9/10".

Luego, fue el turno de los tragos que se mezclan con fruta: el navegado y el melón con vino. "Mi favorito del invierno" y "me encanta el formato y, cuando la fruta se remoja, sabe aún mejor", opinó, respectivamente.

Fernanda no escondió su gusto por la chicha, al que le hizo una evaluación especial. "¡Ya quiero que sea septiembre para tomar mucha! No sé si cuente como 'mucho alcohol', pero supongo que en exceso sí te hace caminar de lado, jaja. Es dulce, suave y peligrosa", lanzó.

Luego, la creadora de contenido posicionó, empatados en el primer lugar, al ponche y el cola de mono, con impresionantes "100/10". Sobre este último, dice: "Para mí es el Baileys chileno, pero con más carácter".

¿Y al que peor le fue? En la parte baja del listado, pero aprobado con 7 de 10 puntos, se ubica la chupilca: "Nunca me imaginé mezclar vino con harina tostada. Lo probé y no es malo, pero la consistencia no fue de mi agrado".