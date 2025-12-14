 EN VIVO | Elecciones 2025: Sigue la cobertura de la segunda vuelta por CHV Noticias - Chilevisión
Minuto a minuto
14/12/2025 07:10

EN VIVO | Elecciones 2025: Sigue la cobertura de la segunda vuelta por CHV Noticias

Este domingo, la ciudadanía elige al próximo presidente de Chile entre los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast. Sigue la jornada minuto a minuto acá:

Publicado por CHV Noticias

Este domingo se realiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, entre los dos candidatos a La Moneda: Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Ambas cartas compiten para convertirse en el próximo presidente de Chile en un contexto político marcado por polarización y debates sobre seguridad, migración y economía.

Como en cada proceso electoral, CHV Noticias cuenta con una completa cobertura que incluye el estado de los locales de votación, actualizaciones en tiempo real del conteo de votos y reacciones de los protagonistas de la jornada.

¿Dónde ver EN VIVO la cobertura de CHV Noticias?

Existen diferentes opciones para ver la cobertura del departamento de prensa de Chilevisión:

  • Desde la transmisión al aire por el canal de Chilevisión.
  • Desde la señal online en nuestro sitio web y canal de YouTube
  • Aplicación MiCHV, disponible para Android, iOS y Smart TV.

O bien, puedes seguir la señal en vivo acá:

¿Cómo funciona Comisaría Virtual? Esto debes hacer para excusarte de votar en la segunda vuelta

AHORA | Evacúan local de votación en Valparaíso por aviso de bomba

Hasta el momento no hay un tiempo establecido para poder reactivar la jornada electoral.

14/12/2025

¿Qué pasó con Lipigas? Esto es lo que se sabe de los mensajes enviados por la aplicación

Usuarios de redes sociales viralizaron los mensajes que explícitamente llamaban a votar por Kast. Esto dijo el comando de Jeannette Jara y la empresa de gas tras la polémica.

14/12/2025

Menos que en primera vuelta: Cuánto dinero recibirán comandos de Jara y Kast por reembolso de votos

El Servicio Electoral (Servel) ha establecido los montos de reembolso por votos con el objetivo de equilibrar la competencia entre candidatos y de evitar el financiamiento irregular.

14/12/2025

Violenta pelea dentro de local de votación en Lo Barnechea: Conflicto sería por millonaria deuda

Tras varios minutos de una álgida discusión, personal policial advirtió que podría detener a ambos, lo que disminuyó la tensión del momento.

14/12/2025