EN VIVO | Elecciones 2025: Sigue la cobertura de la segunda vuelta por CHV Noticias - Chilevisión

Este domingo, la ciudadanía elige al próximo presidente de Chile entre los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast. Sigue la jornada minuto a minuto acá:

Este domingo se realiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, entre los dos candidatos a La Moneda: Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Ambas cartas compiten para convertirse en el próximo presidente de Chile en un contexto político marcado por polarización y debates sobre seguridad, migración y economía.

Como en cada proceso electoral, CHV Noticias cuenta con una completa cobertura que incluye el estado de los locales de votación, actualizaciones en tiempo real del conteo de votos y reacciones de los protagonistas de la jornada.

