Steffi Méndez reaccionó a clamor por “descongelar” a DJ Méndez: “Está luchando para salir adelante” - Chilevisión

La hija del cantante chileno respondió a quienes piden que su padre retome su carrera musical. "No saben cuánto me emociona ver todos esos TikToks", expresó.

Diversos usuarios en TikTok han solicitado el regreso musical de DJ Méndez los últimos días. Al respecto, su hija mayor, Steffi Méndez, entregó detalles del estado actual del artista.

A través de sus historias de Instagram, Steffi interactuó con sus seguidores mediante la clásica bandeja de preguntas. Una de ellas señalaba: "¿Qué piensas de que la gente (me incluyo) pida a tu papá de vuelta?".

Ante esto, la influencer afirmó: "No saben cuánto me emociona ver todos esos TikToks, él está viviendo un periodo que no sabría cómo describir, pero él está luchando para salir adelante".

"Creo que a él le alegraría mil veces más ver cómo quieren revivir/descongelar a DJ Méndez HAHA y está de más decir cuánto lo extraño y me duele tenerlo lejos especialmente en estos momentos", cerró la actriz.

Este mensaje surge en medio de las peticiones de algunos usuarios de "revivir" la carrera artística de Leopoldo Méndez, conocido por canciones como Lady, Josephine, Estocolmo y Chiki-Chiki, entre otros.

Revisa la publicación acá: