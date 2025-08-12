 Lo llenaron de recetas: Chilenos desataron su enojo con ex de Steffi Méndez tras conflicto familiar - Chilevisión
12/08/2025 17:33

Lo llenaron de recetas: Chilenos desataron su enojo con ex de Steffi Méndez tras conflicto familiar

Las redes sociales del sueco se llenaron de comentarios con preparaciones típicas de la comida chilena e incluso con letras de canciones de DJ Méndez.

Publicado por CHV Noticias

Dante Lindhe, expareja y padre del hijo de Steffi Méndez sufrió el enojo de varios compatriotas que llenaron su Instagram de recetas de comidas y preparaciones típicas chilenas. 

Todo esto inició luego de que la hija de DJ Méndez revelara que se encuentra en medio de un proceso legal.

VER MÁS DE STEFFI MÉNDEZEso provocó que sus seguidores y otros compatriotras se descargaran en contra del sueco, llenando sus redes sociales de recetas e incluso con letras de canciones de su exsuegro.

El proceso legal de Steffi Méndez

A través de su cuenta de Instagram Steffi Méndez  detalló que está atravesando un proceso legal con su expareja y padre de su hijo, Dante Lindhe.

"En los últimos meses se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado. No entraré en detalles ni señalaré a nadie, pero necesito decir mi verdad", expresó. 

Incluso la hija de DJ Méndez aseguró que había sido acusada de ser "un peligro para mi propio hijo", por lo que decidió interponer una denuncia en los servicios sociales de Suecia. Sin embargo, el caso "fue cerrado de inmediato por falta de fundamento".

"No soy la persona que algunos intentan retratar. No estoy 'psicótica', no soy 'maltratadora de niños', 'celosa', 'loca' ni 'poco confiable'. Soy una madre que hace todo por su hijo y que se niega a dejar que las mentiras sean la última palabra", aclaró. 

