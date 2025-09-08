“Me dicen malagradecido”: El descargo de Leo Méndez Jr. tras revelar quiebre con su padre - Chilevisión

A través de un live en TikTok, Steffi y Leo Méndez, hijos del cantante chileno, expusieron sus diferencias sobre el vínculo actual con su padre.

Steffi y Leo Méndez, hijos del cantante DJ Méndez, se refirieron al complejo momento familiar, luego que este último revelara el distanciamiento con su padre.

A través de una transmisión en vivo por TikTok, los hermanos Méndez interactuaron con sus seguidores y abordaron diferentes temas de su vida, entre ellos el quiebre entre Leo Jr. y su progenitor.

"¿Qué opinan del descongelamiento?", preguntó una persona, haciendo alusión al regreso musical de su papá después de una campaña en redes sociales.

Ante esto, Steffi respondió que "está pulento, está más feliz él, está bueno". Sin embargo, su hermano señaló con tono irónico "sí, qué bueno", desatando la risa de la actriz.

Leo y Steffi hablan de su relación actual con DJ Méndez

Tras evidenciar esta diferencia de opinión, más adelante, Leo salió al paso de algunos comentarios en el live.

"Me atormenta que me estén diciendo que estoy juzgando mucho al papá", partió diciendo el joven. Luego, su hermana precisó: "Que a la gente le quede claro que él (Leo) tiene una relación con el papá de una manera y yo tengo otra".

"Hay muchas cosas que compartimos y otras que no. Nos respetamos, nos escuchamos y hasta ahí queda nomás", agregó la influencer.

"Cuando estamos en nuestro tiempo libre acá compartiendo, pasando tiempo juntos, ¿hablo de él (DJ Méndez)?", preguntó Leo, y la mayor del clan respondió: "Te dije que no, hue..., ¿eso querías decir?".

El joven explicó que "la gente me escribe por DM diciendo que yo soy malagradecido". Luego, Steffi replicó: "Pero hue..., ¿qué te importa lo que diga la gente?".

"Es que no saben", alcanzó a decir Leo, siendo interrumpido por su hermana, quien indicó: "¿Duermen contigo? ¿te cocinan? (...) No, entonces qué importa".

"Nosotros sólo nos quedamos con lo positivo, con el amor de la gente, incluso aquellos que le tienen amor al pelao (DJ Méndez) y que están felices porque volvió a cantar, eso está bueno y está bien, eso lo tiene feliz a él", continuó Steffi.

Sin embargo, mientras la actriz decía esto último, su hermano prefirió guardar silencio. "Ya pero cambia la cara sí", dijo al ver la nula reacción de Leo. "Es que estoy cansado, hoy día he hecho muchas cosas", explicó el hijo del músico.

Cabe mencionar que, a principios de septiembre, Leo Méndez Jr. reveló que actualmente no tiene contacto con su papá.

"Mi padre lo vi solo un día cuando me fue a visitar al hospital y luego no lo vi más. Nosotros no hablamos. No entraré en detalles, él tendrá sus razones y su relato. Para mí no es un secreto. Mi madre tiene sus propios problemas", señaló a través de Instagram.

