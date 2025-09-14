“Lloré, pregunté mil veces”: Steffi Méndez sorprende con sentidas publicaciones en redes - Chilevisión

La influencer incluso compartió el extracto de una entrevista de Pedro Ruminot donde habla sobre los "papitos corazón" y las consecuencias de elegir el "camino fácil" cuando los padres se separan.

Steffi Méndez ha comenzado a generar más contenido en redes sociales y también ha destinado tiempo para interactuar con sus seguidores desde el quiebre con su pareja, Dante Lindhe, y el proceso legal por la custodia de su hijo, Gio.

En ese contexto, la joven llamó la atención de sus seguidores por dos publicaciones que compartió en su Instagram que aluden a esta misma situación con su expareja.

¿Qué compartió Steffi Méndez?

La primera es un publicación de otra cuenta, que ella compartió: "Antes de irme hice un desastre. Lloré, pregunté mil veces, quise entender, encontrarle la vuelta. Insistí con la verdad, aunque sabía que te incomodaba".

En esa misma línea, añade: "Entonces, un día cualquiera, me cansé. Intenté cerrar con amor lo que con amor abrí, pero me di cuenta de que por más que intentara nunca iba a ser suficiente para alguien que nunca estuvo realmente presente. Tenía la esperanza de que, por una vez, fueras tú quien luchara por esto".

Luego, la hija mayor de DJ Méndez compartió otra publicación que corresponde a un extracto de una entrevista que concedió Pedro Ruminot en el podcast "Más que Titulares" de Javiera Quiroga, donde se refirió a los "papitos corazón".

"Un hombre, un papá que no ejerce su paternidad de manera equitativa con la mamá o no la ejerce de manera completa y absoluta, no es un papá, es un adorno", y además hace hincapié en que el "camino fácil nunca te va a traer nada bueno".

Steffi había asegurado que no volvería a referirse al tema de su expareja hasta que resolvieran los temas legales que involucran a su hijo; sin embargo, ha estado realizando transmisiones en vivo en TikTok donde ha asegurado que no mantienen ningún tipo de comunicación.

Revisa las publicaciones de Instagram: