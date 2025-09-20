 “El papito del año”: Steffi Méndez lanzó crítica en contra de su expareja - Chilevisión
20/09/2025 19:55

“El papito del año”: Steffi Méndez lanzó crítica en contra de su expareja

La influencer también compartió un mensaje para su hijo y le dedicó sentidas palabras en medio de la disputa que mantiene con su expareja.

Publicado por CHV Noticias

Steffi Méndez volvió a arremeter en contra de Dante Lindhe, su expareja y padre de su hijo, a través de sus redes sociales. 

La hija mayor de DJ Méndez lleva varios meses enfrentada con el rapero e incluso reveló que encuentra en medio de un proceso legal.

Desde entonces ha estado compartiendo detalles sobre la situación que la afecta y este fin de semana compartió un irónico mensaje.

“El papito del año”, escribió en sus historias de Instagram junto a un emoji de payaso. 

Luego compartió una foto de su hijo junto a emotivas palabras: “Yo te cuidaré y te protegeré. Mamá siempre estará para ti Gio”.

Te dirán muchas cosas, pero al final la verdad llegará a ti. Me tienen que matar para alejarme de ti... no hay otra opción”, agregó. 

