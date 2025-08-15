 “Rompehogares”: Leo Méndez Jr. arremete contra nueva pareja de Dante Lindhe tras curioso posteo - Chilevisión
15/08/2025 15:39

“Rompehogares”: Leo Méndez Jr. arremete contra nueva pareja de Dante Lindhe tras curioso posteo

Tras los rumores de presunta infidelidad por parte de Dante a Steffi, Ellinore ha publicado una serie de posteos durante la última semana donde se mofa de la situación, lo que generó la molestia de los internautas.

Publicado por CHV Noticias

Leo Méndez Jr. arremetió con todo este viernes en contra de Ellinore de Silva, la nueva pareja de Dante Lindhe, quien es exnovio de Steffi Méndez y padre de su hijo, Gio.

Todo esto, después de que la influencer utilizara los rumores de infidelidad por parte de Dante para mofarse de la situación durante la última semana, lo que generó el enojo de los internautas, quienes han estado comentando en su perfil de Instagram, en apoyo a Steffi.

¿Qué dijo Leo Méndez Jr?

Al respecto, Ellinore publicó una captura de pantalla donde muestra que 2.6 millones de personas han visto su perfil en los últimos 30 días debido a la polémica con Dante y Steffi, y escribió: "Ouch", acompañado de emojis de risa.

Es por ello que Leo no se guardó nada y publicó: "Jesucristo, algunas personas reciben aire porque sus vistas suben un poco. Ni siquiera son sus seguidores. Me moriría de vergüenza si la gente me revisara solo porque soy una rompehogares y entendiera ese rumor".

En esa misma línea, Méndez Jr. mostró que en su perfil ha recibido 11.1 millones de visitas en el último mes y arremetió: "¡Mie... espera! Tengo que empezar un club de fans ahora. Oh, Dios mío. Qué payasos son algunas personas. Llenas de vergüenza".

Revisa las publicaciones de Instagram:

