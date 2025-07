“No porque sea gay...”: Leo Méndez lanzó duro descargo en redes sociales - Chilevisión

Este domingo Leo Méndez Jr. respondió a algunas especulaciones que los internautas crearon en redes sociales desde hace algunos meses, cuando empezó a dar información sobre la anorexia nerviosa que enfrenta.

En ese contexto, el hijo de DJ Méndez mostró los resultados de sus análisis médicos que reflejan que es negativo para el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y reflexionó en torno a la estigmatización que existe sobre esta infección y la orientación sexual de las personas.

¿Qué dijo Leo Méndez Jr?

A través de su cuenta de Instagram, el joven señaló: "Desde hace mucho se ha vuelto incómodo salir (...) La gente se da vuelta a mirarme cuando paso y escucho como me juzgan en silencio".

En esa misma línea, agregó: "Vivo en un mundo donde debo estar constantemente dando explicaciones. Me vi en la obligación de exponer mi diagnóstico que jamás quise exponer porque ya es bastante incómodo el hablarlo con mi psicóloga, solo para silenciar los comentarios de 'sidoso'. El reflejo de mi cuerpo no es por el VIH, porque no lo tengo".



Respecto de las razones por las cuales se sintió en la obligación de compartir esta información, Leo señaló: "Lamentablemente, debo y tengo que dar explicaciones, porque o si no nunca parará".



"Esta vez vengo con pruebas para callarlos. No tengo VIH ni SIDA. Ver el documento en la foto. No porque sea gay tengo VIH. Ya basta de asociar el VIH con las personas gay. Gracias", concluyó.