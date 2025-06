“Nadie sabe esto”: La inesperada revelación de Leo Méndez Jr. tras recibir el alta médica - Chilevisión

El influencer tomó una decisión respecto de su salud que influyó en la firma del alta médica, aunque los médicos aconsejaban que el joven siguiera hospitalizado.

Este viernes Leo Méndez Jr. preocupó a sus seguidores tras confesar que él solicitó el alta médica, aún cuando sus doctores le sugirieron no hacerlo, debido al complejo estado de salud que atraviesa luego de que se la haya extirpado una parte del pulmón.

El joven aseguró que ser cambiado constantemente de habitación y enfrentarse a otras personas influía directamente en su recuperación, dado que el joven padece de anorexia nerviosa.

¿Qué dijo Leo Méndez Jr?

A través de su comunicado en su cuenta de Instagram, Leo reveló: "Nadie sabe esto aparte de mi familia, a mí no me dieron de alta, sino que yo elegí irme de ahí a casa por voluntad propia, a pesar de las recomendaciones de mis doctores"

En esa misma línea, explicó: "Ellos me recomendaban quedarme internado más tiempo para seguir controlando la infección. A gritos les pedí que me mandaran con antibióticos para la casa con descanso total. Cuento corto, fue lo que sucedió".

Méndez también comentó que la situación fue evaluada y luego se le hizo firmar un papel donde queda registrado que él tomó la decisión voluntaria de irse a su hogar.

"Me siento mucho mejor en casa. No podía estar ningún día más ahí porque me volvía loco (...) No aguantaba ver o escuchar a los pacientes de al lado que comieran cerca mío, que me hincharan las pel... de que tenía que comer. La presencia de los demás me cargaba, quería estar solo. Así que pesqué mis cosas y me fui", explicó Leo.

El joven comentó que se ha mantenido monitoreando su salud de manera constante y fue a un control médico recientemente para realizarse análisis de varios tipos, sin embargo, recibió noticias adversas.

"El resultado es que mi infección sigue activa y no tiene pinta de ir disminuyendo. Están pensando en otro plan que creo que me cambiarán de antibióticos, como es días de festivos me volverán a llamar el lunes", relató.

Sin embargo, Leo insistió en que el tratamiento sea aplicado desde su casa: "Ya es mucho para mí. Mentalmente estoy listo con todo lo que es hospitales. Ha sido agotador mentalmente", concluyó.

Revisa la publicación de Instagram: