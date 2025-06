“Nunca había visto a mi hijo así”: DJ Méndez rompió el silencio tras diagnóstico de Leo Jr - Chilevisión

DJ Méndez habló en exclusiva con Podemos Hablar sobre la anorexia nerviosa con la que fue diagnosticado su hijo, Leo Méndez Jr., y reveló que padece de una grave depresión por vivir lejos de sus hijos.

Este viernes DJ Méndez rompió el silencio y se refirió por primera vez al trastorno que padece su hijo, Leo Méndez Jr, quien fue diagnosticado con anorexia nerviosa, lo que provocó problemas de salud que derivaron en una operación a su pulmón y estómago.

El cantante dio la entrevista horas antes de viajar a Suecia, donde vive su hijo, quien está internado en un hospital tras haber sufrido complicaciones de salud debido a una sepsis que se esparció hacia el corazón.

"Nunca había visto a mi hijo así"

"Me dio un poco de shock al ver las fotos que me mostraron. Nunca había visto a mi hijo así. Le da asco la comida, no puede alimentarse y más encima se sumó lo otro, imagínate, también tenían miedo de operarlo por el peso que está teniendo", explicó Méndez.

En esa misma línea, agregó: "No todo es tan malo, mi hijo yo sé que está bien, pero me dice: 'Quiero que tú vengas y me des el abrazo que necesito'".

DJ Méndez insistió en que respetará la decisión de su hijo de esperar un tiempo antes de contar todos los detalles sobre su enfermedad en un podcast que realizará junto a su hermana Steffi.

"Es silencioso, es algo que no se dio cuenta", explicó Méndez, quien además reveló que la anorexia nerviosa se habría generado a raíz de altos niveles de estrés constante.

Además reveló que cuatro de sus seis hijos viven actualmente en Suecia, lo que generó en él una depresión severa con la que lucha a diario.

"A mí me dio una depresión gigantezca, o sea, son cosas que tuve que trabajar. Yo siempre he querido ser necesitado por mis hijos y ahora no me necesitan, seguramente por eso dicen tanto que los hijos son prestados", sentenció DJ Méndez.

El cantante mostró el orgullo que siente por su hijo Leo, a quien describió como "valiente" y reveló que no ha visto las críticas que recibió por no haber podido viajar antes a Suecia, sin embargo explicó que se debía a que tenía compromisos contractuales impostergables en Chile.

Revisa la entrevista acá: