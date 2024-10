División en Los Méndez: El reencuentro que desató nuevo cruce de declaraciones en la familia - Chilevisión

Issis Méndez, una de las hijas del cantante, sorprendió en redes sociales tras publicar una foto en compañía de su padre, a solo semanas de haber destapado un supuesto quiebre familiar.

Los Méndez nuevamente hacen noticia y no necesariamente por el estreno de un docureality. Una fotografía del patriarca de la familia, DJ Méndez, junto a su hija Issis desató un nuevo cruce de declaraciones.

Recordemos que hace unas semanas, a través de TikTok, Issis Méndez destapó un supuesto distanciamiento con su padre y sus hermanos.

"Yo no me vinculo con esa familia, mi único hermano ahí es Esai. Yo subo CONTENIDO! ¿O acaso me ves diciendo que soy de la familia Méndez? ¡No! Es tema de ver mis redes y ver que no me vinculo", dijo la joven en respuesta a una usuaria.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La foto de la discordia en la familia Méndez

Durante el fin de semana, gran sorpresa causó el reencuentro del intérprete de éxitos Estocolmo y Lady con su hija Issis.

Fue la misma joven de 17 años quien subió una historia en Instagram, donde aparece en compañía de su padre. "Nosotros después que nos sacaron de contexto todo y nos difamaran", señaló la tiktoker.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Más adelante, subió otra storie comiendo pizza con su padre en un conocido centro comercial de Santiago.

Sin embargo, esta publicación, lejos de calmar las aguas en la mediática familia, agudizó aún más los ánimos, especialmente de Steffi y Leo, los hijos mayores de Dj Méndez.

Las reacciones de Steffi y Leo Jr.

Luego que Issis publicara las stories, Steffi Méndez también acudió a su Instagram para dejar un mensaje, presuntamente dirigido hacia su hermana.

"Cuando te conviene le vuelves a hablar y cuando te conviene te sacan de contexto", escribió junto a un emoji riéndose. La publicación fue eliminada a los minutos después.

Por su parte, Leo Méndez Jr. publicó un misterioso mensaje que sorprendió a usuarios. "¿Hablemos de relaciones entre hermanastros? Es un tema heavy encuentro yo e interesante, porque he escuchado diferentes opiniones", fueron parte de sus dichos.