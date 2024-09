Hija de DJ Méndez destapó quiebre total con su padre y hermanos: “No me vinculo con esa familia” - Chilevisión

Issis Méndez, una de las hijas del cantante chileno, reveló el distancia total con parte de su familia. "No estoy ni ahí con la pantalla", afirmó en TikTok.

Issis Méndez, hija del cantante chileno Leopoldo Méndez, más conocido como DJ Méndez, sorprendió en redes sociales al revelar la distancia con su padre y parte de su familia.

A través de TikTok, la joven publicó un video en que incluyó la frase "pero si es tu papá, ¿cómo no vas a poder arreglar las cosas?", acompañada por la canción Duvet de Bôa, destacando la letra "And you don't seem to understand" (y parece que no entiendes).

Hija de DJ Méndez reveló quiebre familiar

La publicación de la tiktoker generó la inmediata reacción de los usuarios, quienes la llenaron de preguntas sobre este quiebre familiar.

"¿Por qué ventilan y dan a saber a todos que hay problemas entre ustedes? Resuélvanlo en privado porfa, con esto solo buscan pantalla", dijo una usuaria.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Ante esto, Issis decidió responder indicando que "no estoy ni ahí con la 'pantalla'. Nunca me ha interesado, créeme, no quiero quedar igual que todos ellos. Así que si no sabes, ¡callada!".

La misma cibernauta insistió en su punto, por lo que la joven entregó más detalles de este distanciamiento con "Los Méndez".

"Amiga, yo no me vinculo con esa familia, mi único hermano ahí es Esai. Yo subo CONTENIDO! ¿O acaso me ves diciendo que soy de la familia Méndez? ¡No! Es tema de ver mis redes y ver que no me vinculo", afirmó.

Cabe mencionar que Issis es fruto de la relación de Leopoldo Méndez con Katalina Hormazabal, con quien tuvo dos hijas. A ellas se suman Steffy, Leo, Evita y Esai, quienes nacieron de anteriores relaciones del cantante.