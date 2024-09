“No estoy ni ahí con...”: Quién es Issis Méndez, la influencer que “desertó” al mediático clan familiar - Chilevisión

Con apenas 17 años, la adolescente ha alcanzado miles de seguidores en redes sociales como Instagram y TikTok al incursionar como creadora de contenidos. Ha sido enfática al señalar que no tiene vínculo con su familia.

Fue este miércoles cuando Issis Méndez, una de las hijas de DJ Méndez, acudió a TikTok para realizar una controvertida publicación que terminó borrando horas después.

En dicha red social, la influencer transparentó un fuerte distanciamiento con su familia al escribir una reveladora frase: “Pero si es tu papá, ¿cómo no vas a poder arreglar las cosas?”.

Junto con ello, agregó la canción Duvet de Bôa, de cual destacó la parte que dice “and you don’t seem to understand” ("y parece que no entiendes", en español).

En consecuencia, el post desató gran controversia y provocó la reaccion de los internautas. Por ejemplo, una usuaria escribió: “(tu papá) te lleva a la pelu y se te pasa el enojo”. ¿Qué dijo ella? “Como dije antes, si supieran…”.

¿Quién es Issis Méndez?

Issis Méndez Hormazabal tiene 17 años y es hija de Leo Méndez y Katalina Hormazabal. Ha alcanzado notoriedad al desempeñarse como creadora de contenidos en Instagram y TikTok, donce acumula 28 y 66 mil seguidores, respectivamente.

La dolescente tiene una hermana menor, María Fernanda, y otros cuatro medios hermanos: Stephanie, Leo Jr., Evita y Esai. Este último siendo el más cercano, según ella misma transparentó.

"No estoy ni ahí con la ‘pantalla’. Nunca me ha interesado, créeme, no quiero quedar igual que todos ellos. Así que si no sabes callada. Yo no me vinculo con esa familia, mi único hermano ahí es Esai", expresó en redes sociales.