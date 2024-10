“Bye, morbosos”: Issis Méndez zanjó drama familiar tras cruce con Steffi por foto con su papá - Chilevisión

Issis Méndez compartió un profundo texto en el que aseguró estar "bien" y "tranquila", y prometió que todo lo ocurrido no tuvo el objetivo de "dañar" a alguien.

Una de las hijas de DJ Méndez, Issis, le puso fin al drama familiar que estalló en septiembre y luego del último cruce que tuvo con su hermana mayor, Steffi Méndez.

En sus redes sociales, Issis Méndez compartió un profundo texto en el que aseguró estar "bien" y "tranquila", y prometió que todo lo ocurrido no tuvo el objetivo de "dañar" a alguien.

Issis Méndez le puso fin al drama familiar

A través de sus stories de Instagram, la joven compartió un texto explicando lo que ha ocurrido el último tiempo, además de agradecer a quienes la han apoyado.

"Gracias a todos los que me han escrito cosas lindas, yo estoy bien y honestamente no vale la pena hablar para seguir dando de qué hablar", comenzó.

"Yo sé como son las cosas y con eso quedo tranquilita, tengo mis propios asuntos que necesito estar más enfocada", aseguró.

A eso, le sumó un listado con aclaraciones tras la fuerte polémica que involucró a su familia.

"Nunca hablé mal de mi papá públicamente y eso lo tenemos (claro) nosotros, todo se malinterpretó (los medios de comunicación quisieron tener contenido para dar qué hablar)", escribió.

Además, indicó que usa sus redes sociales como "hobbie y para hacer contenido, nada más. Nunca me interesó tener seguidores, solo se me dio porque a las personas les gusta mi contenido, que no se basa en mi apellido que tengo por mi padre".

"Yo no hice nada con intención de dañar, cuando hago cosas que se pueden mal interpretar siempre pongo contenido", agregó.

Finalmente, comentó que "no hablaré más del tema" y que sus aclaraciones no son "para alguien específico. Bye, bye, morbosos".

Cabe recordar que tras asegurar en septiembre que no tenía relación con el clan Méndez, el fin de semana pasado Issis compartió una foto con su padre, asegurando que los habían sacado de contexto.

Tras eso, Steffi acudió a sus stories y disparó en su contra al decir que su aclaración era "cuando te conviene".