“Es mi trauma”: Florencia Araneda preocupó al revelar extraño momento que la dejó llorando en aeropuerto - Chilevisión

Este fin de semana regresó el programa de YouTube "Tenemos que hablar" con una nueva temporada. Allí, la hija de Rafael y Marcela desclasificó un incómodo episodio que vivió en Estados Unidos.

Luego de una exitosa primera temporada, este fin de semana regresó Tenemos que hablar, el programa de YouTube conducido por Rafael Araneda y Marcela Vacarezza en compañía de sus hijos.

En el espacio, cuyos temas de conversación varían entre historias y anécdotas familiares, uno de los momentos que más llamaron la atención fue un relato que contó Florencia.

Todo comenzó con una dinámica que consistía en que cada uno de los panelistas debía responder una pregunta al azar. A la joven le tocó recordar la última vez que había llorado y reveló un tenso episodio que sufrió en un aeropuerto.

“A veces no controlo mis emociones, soy llorona”, comenzó diciendo, a lo que el animador se sumó para ahondar en lo ocurrido. “De repente, me dice, ‘papá, me están llevando a una sala, la maleta, te tengo que cortar’", señaló.

Rafael Araneda: "Yo en el fondo estaba súper nervioso"

“Yo dije la van a meter presa, o sea me asusté. No le quise decir nada a la Marcela porque se iba a poner nerviosa, yo en el fondo estaba súper nervioso”, agregó el "tío conductor".

Flo, por su parte, continuó y admitió que “es mi trauma ahora, fue atroz. Me trataron como una transportadora de drogas en el aeropuerto de Estados Unidos, fue la peor experiencia de mi vida. Pasaba como por ocho policías diferentes y todos sabían cómo me llamaba”.

Aunque dijo que "me abrían hasta las cremas, me revisaban todas las cajas, me decían ‘para qué es esto’”, aún así, recalcó que “me mantuve fuerte, al frente de ellos no lloré”.