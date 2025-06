Leo Méndez Jr. revela nuevo diagnóstico de salud desde hospital: “Las pruebas de sangre muestran…” - Chilevisión

"La morfina no ayuda de momento contra el dolor así que estoy concentrado tratando de respirar tranquilamente pensan", expresó el influencer en su cuenta de Instagram.

Tras ser internado de urgencias este miércoles, Leo Méndez Jr. publicó una nueva actualización sobre su estado de salud y señaló que "encontraron mucho líquido en la mitad del pulmón que quedó después de la extracción de la otra".

Según dijo en sus historias de Instagram, este será extraído "con un drenaje que es un tubito que me meten por la costilla al pulmón". "Eso explicaría el dolor en el pecho que hace presión contra el corazón", detalló.

Cabe mencionar que esta semana publicó un registro donde dio a conocer que sería nuevamente hospitalizado producto de un "dolor tremendo" que lo hizo "despertar a gritos llorando a las 5 AM".

Además, el joven explicó que tiene una bacteria "que se ha esparcido hacia el corazón" y que abarcó todo el resto del pulmón que le quedó. "Así que estoy con antibióticos a la vena".

"La morfina no ayuda de momento contra el dolor así que estoy concentrado tratando de respirar tranquilamente pensando en otra cosa. Me dijeron que un par de días mínimo me tendré que quedar en observación de cerca", cerró.

Leo Méndez Jr. reveló nuevo diagnóstico

En una nueva historia, Leo Méndez dio a conocer un nuevo diagnóstico que recibió en el centro hospitalario. "La fiebre me sube y baja a ratos. Las pruebas de sangre muestran una anemia severa", informó.

"(Tengo) menos globulos rojos y menos hemoglobina lo que puede provocar fatiga, palpitaciones y sensacion de falta de aire debido a la sepsis, que es la infección generalizada a mis órganos vitales", complementó.