VIDEO | Imágenes impactantes: Incendio afecta zona colindante a Terminal San Borja en Estación Central - Chilevisión

De acuerdo a información preliminar, la emergencia se habría originado en una bodega cercana al terminal. 17 compañías de bomberos se encuentran trabajando en el lugar.

Durante la tarde de este domingo, se registró un incendio en el sector de San Francisco de Borja con Avenida 5 de Abril en la comuna de Estación Central.

De acuerdo a información preliminar, el siniestro se habría producido en una bodega ubicada en las cercanías del Terminal San Borja. La propagación de las llamas habría ocasionado que este se traspasara a viviendas colindantes.

17 compañías de bomberos se encuentran trabajando en labores de evacuación y controlando el fuego en el sitio del suceso.

Reportan incendio en bodega y viviendas de Estación Central

Debido a la emergencia y los trabajos en el lugar, se mantienen cortes de tránsito en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con San Francisco de Borja, 5 de Abril con Hermanos Arellano, 5 de Abril con Obispo Manuel Umaña y Arica con 5 de Abril.

Imágenes del incendio en Estación Central