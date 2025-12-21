 VIDEO | Imágenes impactantes: Incendio afecta zona colindante a Terminal San Borja en Estación Central - Chilevisión
Minuto a minuto
“Hacen culpable a un inocente”: Trinidad Cruz-Coke rompe el silencio por triple homicidio en La Reina José Antonio Kast prepara segundo viaje internacional como presidente electo: Este es el nuevo destino VIDEO | Imágenes impactantes: Incendio afecta zona colindante a Terminal San Borja en Estación Central EXCLUSIVO | Tomás Vodanovic: “Espero que algún día un alcalde sea presidente de Chile” Sismo sacudió zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/12/2025 21:52

VIDEO | Imágenes impactantes: Incendio afecta zona colindante a Terminal San Borja en Estación Central

De acuerdo a información preliminar, la emergencia se habría originado en una bodega cercana al terminal. 17 compañías de bomberos se encuentran trabajando en el lugar.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo, se registró un incendio en el sector de San Francisco de Borja con Avenida 5 de Abril en la comuna de Estación Central.

De acuerdo a información preliminar, el siniestro se habría producido en una bodega ubicada en las cercanías del Terminal San Borja. La propagación de las llamas habría ocasionado que este se traspasara a viviendas colindantes. 

17 compañías de bomberos se encuentran trabajando en labores de evacuación y controlando el fuego en el sitio del suceso. 

Reportan incendio en bodega y viviendas de Estación Central 

Debido a la emergencia y los trabajos en el lugar, se mantienen cortes de tránsito en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con San Francisco de Borja, 5 de Abril con Hermanos Arellano, 5 de Abril con Obispo Manuel Umaña y Arica con 5 de Abril.

Imágenes del incendio en Estación Central 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Revisa con tu RUT si puedes obtenerlo

Lo último

Lo más visto

"Me voy a morir": Socorrista que participó en rescate de Daniela Sáez revela condiciones en las que estaba tras encontrarla

Chilevisión Noticias conversó con uno de los rescatistas que estuvo en la primera línea de un operativo que muchos consideran un milagro.

21/12/2025

Trinidad, hermana de Eduardo Cruz-Coke, habla sobre triple homicidio de su familia y defiende su inocencia

"Una investigación mal llevada siempre hace al inocente culpable", aseguró la mujer en una entrevista a dos meses del asesinato de su hermano y sus sobrinos en la comuna de La Reina.

21/12/2025

VIDEO | Luis Miguel es captado en Chile y protagoniza cercano momento junto a un niño

Este domingo se dio a conocer que Luis Miguel se encuentra de visita en Chile por motivos personales y de negocios.

21/12/2025

Aumenta la tensión: Trump no descarta una guerra contra Venezuela y Maduro responde con irónico mensaje

Desde EE.UU. aseguraron que continuarán con los bloqueos a buques petroleros y las operaciones militares en la zona irán en aumento.

21/12/2025