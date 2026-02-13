¿Quién es “El Poroto”? El narco y DT de fútbol que estaría detrás de las amenazas a alcaldesa de Lo Espejo - Chilevisión

Las indagatorias que lleva adelante Fiscalía habrían permitido individualizar a la persona que estaría orquestando el sicariato, quien además sería autor de los amedrentamientos.

En las últimas horas se han continuado conociendo antecedentes de las amenazas de muerte de las que está siendo víctima la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

De acuerdo a información preliminar, las bandas de crimen organizado se habrían aliado y acordado reunir $100 millones de pesos para contratar a un sicario que concrete el asesinato de la edil, todo en represalia por las acciones del municipio en materia de seguridad.

Las indagatorias que lleva adelante Fiscalía habrían permitido individualizar a la persona que estaría orquestando el crimen, quien además sería autor de los amedrentamientos.

Quién es “El Poroto”, el narco y dirigente deportivo tras las amenazas a alcaldesa de Lo Espejo

Se trata de "El Poroto", un conocido dirigente deportivo y narcotraficante instalado en la población José María Caro, en Lo Espejo.

El hombre de 44 años se desempeñó por un largo periodo como director técnico de las filas juveniles del Club Varsovia, un equipo de fútbol amateur de la comuna.

También es sindicado como líder de una presunta red vinculada al narcotráfico, cuyo sector de influencia es precisamente Lo Espejo.

En enero de este año, la alcaldesa Reyes lideró un operativo que culminó con la demolición del club deportivo tras más de una década. Según vecinos, este habría actuado como fachada para incivilidades y otros delitos.

El prefecto (r) y consultor en seguridad Eduardo Labarca detalló el posible perfil delictual de "El Poroto", indicando que "estamos en presencia de un criminal mayor".

"Tiene guardaespaldas, tiene un prontuario de violencia, de tráfico de drogas. Está sindicado como la persona que estaría fraguando esta amenaza en contra de la alcaldesa", complementó.

Por su parte, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones declinaron entregar más detalles para no entorpecer el avance de la investigación.