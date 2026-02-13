“No quiere cambiar”: Hija mayor de Américo compartió tajante mensaje tras denuncia de Yamila Reyna - Chilevisión

Mabel Vega, hija mayor de Américo, compartió un mensaje desde su cuenta privada de Instagram donde deja en claro la lejanía que mantiene con su padre.

Durante la tarde de este jueves, Mabel Vega, hija mayor de Américo, se refirió al bullado quiebre sentimental de su padre con Yamila Reyna y reaccionó tajantemente.

Esto, luego de que diversos testigos aseguraran que Américo estuvo durante el Festival Oro Verde bajo los efectos del alcohol, lo que habría molestado a Yamila, sumado a las presuntas violentas peleas que generaron el término de la relación.

¿Qué dijo la hija de Américo?

Al respecto, en el último capítulo de Plan Perfecto, Patricio Sotomayor leyó un mensaje de Mabel Vega que habría sido publicado en su cuenta privada de Instagram.

"Hoy marco mi lejanía a esto por mi salud mental. Quiero cortar el patrón porque no se puede seguir sufriendo por alguien que no quiere cambiar", leyó Sotomayor.

En esa misma línea, el mensaje agrega: "Que no le interesa más que su persona. Espero que, después de su inocencia, si es que la hubiese, asuma cada consecuencia marcada por esto".

Finalmente, Sotomayor explicó que , Mabel y Américo mantienen una relación distante desde hace unos años. Ella tiene más de 30 años y ya tiene cuatro hijos.

Revive el momento: