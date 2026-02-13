 “No quiere cambiar”: Hija mayor de Américo compartió tajante mensaje tras denuncia de Yamila Reyna - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Impactante registro en primera persona: Conductor huyó tras provocar accidente en autopista Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque Codelco remueve a tres ejecutivos por ocultamiento de información sobre tragedia en mina El Teniente Exfiscal en picada tras liberación de reos por error: “Una chacota, no estás controlando un restaurante” Software indicó que chilenos recibieron 31 llamadas de spam en promedio al mes durante 2025
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/02/2026 09:33

“No quiere cambiar”: Hija mayor de Américo compartió tajante mensaje tras denuncia de Yamila Reyna

Mabel Vega, hija mayor de Américo, compartió un mensaje desde su cuenta privada de Instagram donde deja en claro la lejanía que mantiene con su padre.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este jueves, Mabel Vega, hija mayor de Américo, se refirió al bullado quiebre sentimental de su padre con Yamila Reyna y reaccionó tajantemente.

Esto, luego de que diversos testigos aseguraran que Américo estuvo durante el Festival Oro Verde bajo los efectos del alcohol, lo que habría molestado a Yamila, sumado a las presuntas violentas peleas que generaron el término de la relación.

¿Qué dijo la hija de Américo?

Al respecto, en el último capítulo de Plan Perfecto, Patricio Sotomayor leyó un mensaje de Mabel Vega que habría sido publicado en su cuenta privada de Instagram.

"Hoy marco mi lejanía a esto por mi salud mental. Quiero cortar el patrón porque no se puede seguir sufriendo por alguien que no quiere cambiar", leyó Sotomayor.

En esa misma línea, el mensaje agrega: "Que no le interesa más que su persona. Espero que, después de su inocencia, si es que la hubiese, asuma cada consecuencia marcada por esto".

Finalmente, Sotomayor explicó que , Mabel y Américo mantienen una relación distante desde hace unos años. Ella tiene más de 30 años y ya tiene cuatro hijos.

Revive el momento:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Lo último

Lo más visto

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026