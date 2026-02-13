 Tras presunta internación de Américo en una clínica: Yamila Reyna reapareció en redes sociales con sensible mensaje - Chilevisión
13/02/2026 08:00

Tras presunta internación de Américo en una clínica: Yamila Reyna reapareció en redes sociales con sensible mensaje

La actriz agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y aseguró que los ha leído en su totalidad.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Yamila Reyna reapareció en redes sociales y se refirió a las muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas, tras darse a conocer su quiebre amoroso con Américo.

La pareja terminó su relación, en la cual estaban comprometidos en matrimonio, tras una serie de violentas discusiones que se generaron el fin de semana pasado, posterior al Festival de Oro Verde en Empedrado.

¿Qué dijo Yamila Reyna?

Durante la madrugada, Yamila se sinceró con sus seguidores y escribió en las historias de su cuenta de Instagram: "Noche de insomnio".

En esa misma línea, agregó: "He leído cada mensaje que me han enviado. Me han hecho una gran compañía esta noche", sumado a un emoji de corazón.

El mensaje de la actriz llega luego de que en el último capítulo de Plan Perfecto se diera a conocer que el cantante nacional habría llegado hasta la urgencia de una clínica capitalina, donde fue internado por razones que aún no han sido esclarecidas.

Revisa la publicación de Instagram:

