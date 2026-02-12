 “¡¿Acaso te gusta ese...?!”: Testigo revela reacción de Américo contra Carabineros tras pelea con Yamila Reyna - Chilevisión
12/02/2026 11:38

“¡¿Acaso te gusta ese...?!”: Testigo revela reacción de Américo contra Carabineros tras pelea con Yamila Reyna

Según el reporte, Américo habría comenzado a tener malas actitudes desde antes de llegar a Empedrado.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este miércoles, un testigo de la pelea que generó el quiebre entre Yamila Reyna y Américo relató la reacción que tuvo el cantante ante la presencia de Carabineros en la hostería ubicada en la comuna de Empedrado en Talca.

En ese contexto, en su relato este testigo asegura que Américo se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando ocurrieron los hechos e incluso habría gastado una gran suma de dinero en este item.

"¡¿Acaso te gusta ese h...?!"

La información fue entregada al panel de Que Te Lo Digo, quienes leyeron el mensaje de este testigo: "Confirmo lo curado que andaba y cuando llamó a Yamila al escenario, ella no quería subir; ya estaban peleados".

En esa misma línea, agregó: "La pelea en la pensión fue muy fuerte, con gritos y amenazas, incluso con escenas de celos de parte de Américo, porque a ella la contuvieron los carabineros del lugar".

La presencia del personal policial habría sido uno de los detonantes, dado que el cantante "Le gritaba (a Yamila) y le decía: '¡¿Acaso te gusta ese h...?!'", en relación a uno de los funcionarios presentes en la escena.

Finalmente, esta persona aseguró que Américo habría tenido malas actitudes incluso antes de llegar a la comuna de Empedrado: "Cuando llegó al lugar del festival, no quiso que nadie se acercara. Incluso averiguaba quiénes estaban ahí y quién sería la persona que le entregaría el reconocimiento arriba en el escenario", cerró.

