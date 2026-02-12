Fuerte sismo sacude la zona centro norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

La mañana de este jueves 12 de febrero se registró un movimiento telúrico en la región de Coquimbo.

Un fuerte sismo de 6,1 sacudió durante la mañana de este jueves 12 de febrero el centro norte del país, concretamente a la región de Coquimbo.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 10:34 horas y se ubicó a 12,76 kilómetros al oeste de la comuna de Punitaqui, provincia de Limarí, Región de Coquimbo.