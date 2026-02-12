 Online, por teléfono o presencial: Revisa acá cómo comprar bono Fonasa y conoce la variedad de opciones - Chilevisión
12/02/2026 10:19

Online, por teléfono o presencial: Revisa acá cómo comprar bono Fonasa y conoce la variedad de opciones

Los usuarios de Fonasa (Fondo Nacional de Salud) poseen una variedad de opciones para poder comprar sus bonos, ya que lo pueden hacer de forma online, por teléfono o presencial. 

Esto responde a la gran cantidad de afiliados, el cual en 2025 alcanzó la cifra récord de 17 millones de beneficiarios, lo que corresponde a más del 80% total de la población en el país. 

¿Cómo comprar tu bono en Fonasa?

  • En prestadores en convenio, usando tu huella digital.
  • En fonasa.cl, sección Mi Fonasa, con tu RUN y Clave Única. Paga con tarjeta de débito o crédito.
  • Llamando al 600 360 3000, opción 1: Prefolio y luego en Klap o Sencillito. 
  • En sucursales Fonasa y puntos de atención externos (ChileAtiende, hospitales, clínicas, municipalidades, entre otros). 

¿Quiénes pueden comprar bono en Fonasa?

Todas las personas usuarias de Fonasa de tramos B, C y D, incluyendo cargas familiares. 

Para comprar un bono en consulta médica o exámenes debes tener el RUT del médico o institución y código de la prestación. Mientras que el programa y la orden médica en los programas médicos. 

Datos a tener en cuenta al comprar tu bono en Fonasa

  • El bono dura 30m días corridos desde la emisión. Si no lo usas, puedes devolverlo hasta cinco años después.
  • Para devolverlo entra a fonasa.cl (sección devolución de bonos) o acércate a una sucursal o punto externo. 

