Pago Ágil del Metro: Revisa cómo podrás pagar con débito o crédito a contar de este viernes - Chilevisión

El nuevo sistema de pago no estará disponible para buses de Red Movilidad ni tarifas rebajadas de estudiante o adulto mayor.

Este viernes comenzará el Pago Ágil en Metro de Santiago, una nueva alternativa para para cancelar el pasaje del servicio sin necesidad de una tarjeta Bip!.

Ya sea si utilizas el Metro o el Tren Nos, ahora podrás cancelar no solo con tu tarjeta física o un código Qr, sino que también directamente con tu tarjeta de débito o crédito.

¿Cómo funcionará el pago con tarjetas sin contacto?

Desde este 13 de febrero, los validadores de Metro y Tren Nos aceptarán cualquier tarjeta física de débito y crédito, tal cual como si fuera una Bip!.

Si vas a combinar ambos transportes (Metro y Tren Nos), deberás utilizar la misma tarjeta para evitar un segundo cobro.

Asimismo, también estará disponible el sistema de pago con Google Pay y Apple Pay, en caso de no contar con la tarjeta física.

Cabe destacar que en el sistema bancario solo aparecerá un cobro por el total de viajes que se realice a lo largo del día.

Restricciones del Pago Ágil

Esta nueva opción de pago no estará disponible en los buses de Red Movilidad por el momento.

Por otro lado, las tarifas reducidas de estudiante o adulto mayor no tendrán este beneficio, ya que solo es para el pago standar del pasaje.