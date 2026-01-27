¿Desde cuándo se podrá pagar con tarjetas de débito y crédito en Metro y Tren Nos? - Chilevisión

El Ministerio de Transporte anunció este martes un nuevo método de pago en el transporte público. Revisa cómo usarlo acá.

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) anunció este martes el Pago Ágil, una nueva iniciativa para los usuarios del Metro de Santiago y del Tren Nos-Estación Central de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

Se trata de un convenio con Visa y Mastercard que entrega una alternativa a la clásica Bip! para todos aquellos que deseen pagar su pasaje con tarjeta de débito o crédito sin contacto.

¿Desde cuándo podrás pagar con tarjetas en el Metro?

Se podrá utilizar este nuevo medio de pago a partir del próximo 13 de febrero en el Metro y en el Tren Nos-Estación Central todos los días y a toda hora.

Por el momento, no estará disponible en los buses de Red Movilidad. Ni tampoco aplicarán las tarifas reducidas de estudiante o adulto mayor.

¿Cómo funcionará el pago con tarjetas sin contacto?

Puedes acercar tu tarjeta de débito o crédito física a los validadores de Metro y Tren Nos. Si utilizas ambos servicios durante tu viaje, debes usar la misma tarjeta para evitar el cobro de un nuevo pasaje cuando combines al segundo tramo.

Además, si tienes tu tarjeta digital podrás pagar con Google Pay o Apple Pay.

En tu cartola bancaria aparecerá un único cobro de la suma de todos los viajes que hiciste durante el día.

Para conocer más información sobre este nuevo método de pago en Metro y Tren Nos puedes revisar el sitio web de Pago Ágil.