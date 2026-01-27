 Streamers anuncian transmisión solidaria para ir en ayuda de los damnificados por incendios forestales - Chilevisión
27/01/2026 16:54

Streamers anuncian transmisión solidaria para ir en ayuda de los damnificados por incendios forestales

Los creadores de contenido no se quedaron atrás y decidieron hacer una transmisión de 12 horas seguidas para recaudar dinero.

Publicado por Lisette Pérez

Frente al desastre causado por los incendios forestales en el sur, un grupo de streamers chilenos a través de sus redes sociales publicó un video anunciando un multistream con el fin de recaudar dinero para donar a los damnificados

Esta transmisión tendrá una duración de 12 horas y comenzará este miércoles 28 a las 12 p.m. Será emitida por las plataformas Twitch y KICK.

¿Quiénes participarán del stream?

El evento online contará con la participación de diez streamers y creadores de contenido famosos en el mundo del internet, ellos son:

  • Augusto Schuster (@schusteroficial)
  • Cristian González (@cristianghost)
  • Alejandro Silva (@eljanojey)
  • Sofía Aravena (@sofikimmy)
  • Camila Sepúlveda (@ca.mjla)
  • Panchaalel (@panchaalel)
  • José Tomás Pervan (@tommypervan)
  • Cynthia Ochoa (@cynthiv)
  • Motharo (@motharo)
  • Belenyaa (@belenyaa_)

Todo el grupo se reunirá de forma presencial y estarán realizando diversas actividades y retos a medida que se vayan cumpliendo la meta de donaciones.

Además, tienen planeado hacer un sorteo sorpresa para aquellos que cumplan con los requisitos. Si quieres participar debes unirte al stream en vivo y hacer aportes monetarios a los streamers, de esta manera la cantidad de dinero recaudado será donado en beneficio de familias y animales afectados

Revisa acá el video completo:

