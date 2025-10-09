 Polémica por streamer que dio a luz en Twitch: La vieron más de 50 mil personas en vivo - Chilevisión
Minuto a minuto
Familia de Julia Chuñil pide cambio de Fiscalía a casi un año de desaparición: Abogada explicó motivos “El más peligroso”: El prontuario de delincuente acribillado en la puerta de su casa en La Pintana Tenso inicio de desalojo en toma Dignidad: 194 familias deberán dejar el lugar en La Florida Caso Nabila Rifo: Polémica por liberación de Mauricio Ortega abrió debate sobre beneficios carcelarios Lo torturaron y le robaron sus claves: Joven fue secuestrado en Bellavista por banda que engañaba a clientes del sector
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/10/2025 13:43

Polémica por streamer que dio a luz en Twitch: La vieron más de 50 mil personas en vivo

"Acabo de romper bolsa, así que creo que voy a hacer esto en vivo. ¡Es hora del bebé!", anunció Cady Hoffmann en su cuenta de X, horas antes de realizar la transmisión ante la mirada de decenas de miles de personas.

Publicado por CHV Noticias

Comenzó como una simple transmisión y terminó como uno de los momentos más insólitos en la historia de la plataforma: Una streamer emitió en vivo y en directo el nacimiento de su guagua en la red social Twitch.

Se trata de la creadora de contenidos Cady Hoffmann, más conocida como Fandy, quien este martes dio a luz ante la atenta mirada de decenas de miles de espectadores que siguieron el parto, minuto a minuto, desde sus casas.

"Acabo de romper bolsa, así que creo que voy a hacer esto en vivo. ¡Es hora del bebé!", anunció la influencer en su perfil de X, horas antes de que se conectara a la página para documentar el íntimo momento de manera pública.

Según se vio en el directo, la mujer mostró cada parte del proceso, lo que contempló desde los ejercicios para favorecer las contracciones, hasta el momento en que finalmente tuvo en sus brazos a la pequeña que recibió el nombre de Luna.

CEO de Twitch felicitó a influencer

Fandy evitó los hospitales y dio a luz en la sala de estar de su casa donde, además de tener iluminación, cámaras y una pantalla con un chat en vivo, instaló una piscina de plástico para el parto.

Luego de siete horas y media de transmisión, el eventó alcanzó un peak de 50.000 espectadores conectados de manera simultánea. Esto incluso fue celebrado por el CEO de Twitch.

"Fandy, mucha suerte y felicitaciones. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa", expresó Dan Clancy. Una vez terminó el "evento", el marido de Fandy, Adam, se dirigió a los espectadores.

"Gracias por vernos, chicos", expresó. "Esta ha sido una experiencia increíble. Solo quiero agradecer a todas las chicas por venir también. Fue un esfuerzo de equipo. Cady hizo el trabajo, pero todas intervinieron", agregó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pánico en el Metro: Captan momento en que hombre dispara en estación Cumming y huye en bicicleta

Los registros de una cámara de seguridad revelaron el instante exacto en que un sospechoso se baja de una bicicleta para ingresar a la estación y dispararle a la víctima.

09/10/2025

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Se trata del Bono por Deber Asistencia Escolar, un aporte en dinero que es entregado por el Estado para incentivar la asistencia regular a los establecimientos educacionales.

09/10/2025

Impacto en Perú: Músicos de emblemática orquesta fueron baleados en pleno concierto

Durante la noche del miércoles, cuatro miembros de la agrupación de cumbia peruana Agua Marina terminaron con heridas de diversas consideración.

09/10/2025

“Quería funar y salió funado”: Tiktoker reclamó por multa, grabó a carabinera y lo lapidaron en redes

El conductor de nacionalidad venezolana reclamó en la plataforma de TikTok que la funcionaria le cursó una infracción minutos después de, supuestamente, no aplicar el mismo criterio con otro conductor.

09/10/2025