Tragedia en Brasil: Streamer reaccionó en vivo al enterarse de la muerte de su hija - Chilevisión

14/08/2025 12:03

Tragedia en Brasil: Transmisión en vivo captó cuando famoso streamer se enteró de la muerte de su hija

Renato Tsukasa, con más de 150 mil seguidores en Instagram, jugaba en directo para sus seguidores cuando un desesperado grito de su suegra lo alertó sobre lo que estaba ocurriendo.

Publicado por CHV Noticias

El conocido youtuber y streamer de Twitch Renato Tsukasa causó conmoción en Brasil al enterarse durante una transmisión en vivo sobre la muerte de su pequeña hija de dos años.

La policía local informó que el episodio ocurrió el pasado 31 de julio y produjo gran revuelo en las redes sociales del país brasileño debido a la impactante escena que vivió el influencer.

Hacía una transmisión y se enteró de la muerte de su hija

El hecho ocurrió cuando el creador de contenidos jugaba en directo para sus miles de seguidores, cuando un repentino grito de su suegra lo alertó de lo que estaba pasando.

La mujer estaba cuidando a la menor de edad cerca de la piscina de la vivienda y, de un momento a otro, Renato abandonó su silla frente a la cámara y corrió hacia el lugar, dejando atónito a los espectadores.

Mientras todo ocurría, su cámara seguía transmitiendo y horas después, el twitcher apareció desconsolado, llorando y le explicó a su comunidad lo que había pasado.

El lamentable deceso tuvo lugar cuando la niña escaló la valla de protección de la piscina sin que su abuela se diera cuenta. Se hundió en el agua y aunque su padré intentó reanimarla, los esfuerzos no tuvieron éxito.

Quién es Renato Tsukasa

Renato Tsukasa es un creador de contenido e influencer brasileño que se hizo conocido por sus transmisiones en vivo de videojuegos y su estilo cercano con la audiencia.

Con miles de seguidores en plataformas como Twitch y YouTube, se consolidó como una figura influyente dentro de la comunidad gamer latinoamericana, destacando por su humor y carisma frente a la cámara.

