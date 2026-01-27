 Excarabinero condenado por apremios ilegítimos contra senadora Campillai accederá a beneficios carcelarios - Chilevisión
Minuto a minuto
Tragedia en Viña del Mar: Una menor de edad falleció tras caer desde Mall Marina Arauco Excarabinero condenado por apremios ilegítimos contra senadora Campillai accederá a beneficios carcelarios Tragedia en la Región de Los Lagos: Hallan nuevo cuerpo en el Estuario de Relocanví “Es favorable, pero estamos al aire libre”: Anuncian lluvia para zonas afectadas por incendios forestales Video | Mujer perdió a su bebé: Cámaras captan actuar e intento de huida de sujeto que atacó a su pareja embarazada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/01/2026 17:48

Excarabinero condenado por apremios ilegítimos contra senadora Campillai accederá a beneficios carcelarios

El exuniformado, quien cumple su condena en la cárcel de Molina, solicitó el beneficio por buena conducta y podrá salir los días domingos a partir de la segunda quincena de marzo. 

Patricio Maturana, excarabinero, y condenado por apremios ilegítimos y lesiones graves contra la senadora Fabiola Campillai, accederá a beneficios carcelarios. 

El exuniformado, quien cumple su condena en la cárcel de Molina, solicitó el beneficio por buena conducta y podrá salir los días domingos a partir de la segunda quincena de marzo. 

Según informó Radio ADN, la gestión del beneficio ocurrió después de una visita sorpresa al penal del director de Gendarmería, Rubén Pérez.

Días antes, el oficial se había reunido con el presidente electo, José Antonio Kast, para tratar la modernización del sistema penitenciario. 

Por último, se comunicó que la salida dominical incluye un seguimiento estricto por parte de Gendarmería y deberá cumplir con normas específicas de retorno y reporte, según los protocolos vigentes.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pago del ex Bono Marzo: Revisa quiénes reciben primero los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Lo último

Lo más visto

“Es impresionante...”: Ludmila Ksenofontova rompe su silencio y se refiere a nueva pareja de Álvaro Ballero

La artista circense recibió una ola de comentarios en su cuenta de Instagram tras las románticas postales que su exmarido, Álvaro Ballero, publicó junto a María José, quien sería su nueva pareja.

26/01/2026

EXCLUSIVO | Video muestra nuevos ángulos de mortal golpiza a Cristóbal Miranda en Concepción

Reportajes de CHV Noticias tuvo acceso a registros inéditos de la noche en que el joven de 20 años murió tras una brutal golpiza en Año Nuevo en manos de la "jauría del Biobío".

27/01/2026

VIDEO | Sospechoso de incendio forestal en Biobío relata el origen del fuego: “Grité varias veces”

Claudio Luna relató cómo, a partir del uso de una cocina a leña en mal estado, se dio origen a las llamas que provocaron un incendio de gran magnitud en la región del Biobío.

27/01/2026

Licencia de conducir: La lista de conductores que no tendrán que renovar el documento este 2026

La nueva prórroga solo estará destinada a un grupo de conductores, por lo que aquellos que no renueven sus licencias a tiempo. y no sean parte de esta excepción, arriesgan importantes multas.

23/01/2026