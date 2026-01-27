Excarabinero condenado por apremios ilegítimos contra senadora Campillai accederá a beneficios carcelarios - Chilevisión

El exuniformado, quien cumple su condena en la cárcel de Molina, solicitó el beneficio por buena conducta y podrá salir los días domingos a partir de la segunda quincena de marzo.

Patricio Maturana, excarabinero, y condenado por apremios ilegítimos y lesiones graves contra la senadora Fabiola Campillai, accederá a beneficios carcelarios.

Según informó Radio ADN, la gestión del beneficio ocurrió después de una visita sorpresa al penal del director de Gendarmería, Rubén Pérez.

Días antes, el oficial se había reunido con el presidente electo, José Antonio Kast, para tratar la modernización del sistema penitenciario.

Por último, se comunicó que la salida dominical incluye un seguimiento estricto por parte de Gendarmería y deberá cumplir con normas específicas de retorno y reporte, según los protocolos vigentes.