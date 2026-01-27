 “Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade - Chilevisión
27/01/2026 17:17

“Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade

El animador se enteró en vivo de la noticia sin saber que se encontraba al aire, por lo que incluso arremetió contra Adriana Barrientos.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Francisco Kaminski tuvo una feroz reacción al enterarse en vivo del nuevo romance de Camila Andrade e incluso se fue en contra de Adriana Barrientos por revelar la información.

Según Barrientos, Andrade estaría en una relación con Jorge Yungue, oriundo de Talca e hijo de un empresario multimillonario. El hombre de 34 años sería su expareja y habría estado junto a él tanto en una viña el 28 de diciembre, como en Brasil, en Año Nuevo.

¿Qué dijo Francisco Kaminski sobre la nueva relación de Camila Andrade?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos llamó en vivo a Francisco Kaminski y le dijo: "Amigo, perdón, te quiero decir una sola cosa: ¿Sabes que la Camila está pololeando con Jorge Yungue?".

En esa misma línea, agregó: "No se fue a Brasil sola, se fue con el Jorge Yungue", a lo que Kaminski contestó: "No tengo idea, amiguita, de verdad".

Sin embargo, la lapidaria reacción llegó luego de que Adriana mencionara que estaba al aire: "¿Cómo que estás al aire, amiga? No me interesa, amiguita. Te mando un beso".

Minutos más tarde, el comunicador le envió un tajante mensaje a Barrientos: "Amiga, no me llames más, por favor, al aire, menos para cosas que no me importan, gracias".

"Esto no me beneficia en nada, en serio", cerró Kaminski.

