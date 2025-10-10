“Lo perdoné...”: Carla Jara responde si retomará su relación con Francisco Kaminski - Chilevisión

La comunicadora hablará con Diana Bolocco en Podemos Hablar sobre una posible reconciliación con su exesposo, Francisco Kaminski.

Carla Jara será la nueva invitada de Podemos Hablar, donde abordará junto a Diana Bolocco las recientes polémicas de su exesposo, Francisco Kaminski.

En el programa, cuyo estreno será este viernes y participarán también Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés, la exMekano se refirirá al rumor de una posible reconciliación con el comunicador.

Carla Jara responde a los rumores de reconciliación con Kaminski

“Es un ‘no’ rotundo, yo jamás he vuelto con un ex, creo que las segundas vueltas nunca son buenas", partirá señalando la actriz.

En esa línea, Jara detallará que "además, que en la forma que se terminó mi matrimonio, es imposible volver con él, si bien lo perdoné, pero uno no olvida, sería súper tortuoso estar con alguien en el cual no confías”.

Ante esta conversación, Javiera Acevedo será enfática al responder: “Noooo, más lo que cuesta terminar”. Javiera Díaz de Valdés coincidirá, asegurando que cuando una relación llega a su fin, es definitivo, no hay vuelta atrás.

El nuevo capítulo de Podemos Hablar se emitirá este viernes 10 de octubre, después de la edición de CHV Noticias Central.