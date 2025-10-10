 “Lo perdoné...”: Carla Jara responde si retomará su relación con Francisco Kaminski - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Niño de 10 años lleva dos días desaparecido tras salir de su casa en Estación Central "Cierra un capítulo": Familia Piñera Morel reacciona a informe de la DGAC por muerte del expresidente Operación Orión: Teletón aclara vínculo con hombre formalizado por almacenamiento de pornografía infantil Indagatoria por pedofilia impacta a Calama: Detienen a mujer que compartiría imágenes de su hija de 9 años Popular “monja” de TikTok rechaza acusaciones de estafa: “Jamás he lucrado con el hábito”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/10/2025 13:19

“Lo perdoné...”: Carla Jara responde si retomará su relación con Francisco Kaminski

La comunicadora hablará con Diana Bolocco en Podemos Hablar sobre una posible reconciliación con su exesposo, Francisco Kaminski.

Publicado por CHV Noticias

Carla Jara será la nueva invitada de Podemos Hablar, donde abordará junto a Diana Bolocco las recientes polémicas de su exesposo, Francisco Kaminski.

En el programa, cuyo estreno será este viernes y participarán también Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés, la exMekano se refirirá al rumor de una posible reconciliación con el comunicador.

Carla Jara responde a los rumores de reconciliación con Kaminski

“Es un ‘no’ rotundo, yo jamás he vuelto con un ex, creo que las segundas vueltas nunca son buenas", partirá señalando la actriz.

En esa línea, Jara detallará que "además, que en la forma que se terminó mi matrimonio, es imposible volver con él, si bien lo perdoné, pero uno no olvida, sería súper tortuoso estar con alguien en el cual no confías”.

Ante esta conversación, Javiera Acevedo será enfática al responder: “Noooo, más lo que cuesta terminar”. Javiera Díaz de Valdés coincidirá, asegurando que cuando una relación llega a su fin, es definitivo, no hay vuelta atrás.

El nuevo capítulo de Podemos Hablar se emitirá este viernes 10 de octubre, después de la edición de CHV Noticias Central.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben aumento de la PGU el día de su cumpleaños: Consulta si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

Indagatoria por pedofilia impacta a Calama: Detienen a mujer que compartiría imágenes de su hija de 9 años

La detenida de 25 años cayó junto a su pareja en la denominada Operación Orión, el mayor operativo contra la pedofilia en Chile que terminó con más de 100 detenidos.

10/10/2025

“Lo perdoné...”: Carla Jara responde si retomará su relación con Francisco Kaminski

La comunicadora hablará con Diana Bolocco en Podemos Hablar sobre una posible reconciliación con su exesposo, Francisco Kaminski.

10/10/2025

Destapan furiosa reacción de Ivette Vergara tras despido de Nicolás Solabarrieta de su nuevo trabajo

El exfutbolista fue desvinculado del programa en que se desempeñaba como panelista, desatando la molestia de su madre, quien llegó a llamar a un alto ejecutivo televisivo.

10/10/2025

Operación Orión: Capturan a más de 100 pedófilos en el operativo más grande de Chile

Hombres y mujeres acusados de producir, almacenar o distribuir pornografía infantil a través de distintos dispositivos y plataformas sociales.

09/10/2025