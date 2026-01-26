“Yo no la conozco...”: Camila Andrade reaccionó a la polémica burla de Daniella Campos - Chilevisión

Fue hace unos días cuando la panelista de farándula grabó un controvertido video donde aludió directamente a la ex Miss Chile. Ahora, la participante de Fiebre Baile decidió responder en Primer Plano.

En el último capítulo de Primer Plano emitido este domingo, Camila Andrade se refirió al polémico video que publicó Daniela Campos donde se burló de ella, en un nuevo episodio de una reciente pero intensa enemistad.

"No me interesa", partió declarando la ex Miss Chile, quien dijo no tener idea sobre el registro. "Nunca la he visto, yo no la conozco", subrayó ante las cámaras del programa de farándula de Chilevisión.

"No me di el tiempo de buscar qué fue lo que dijo porque si me diera el tiempo de buscar lo que dicen todas las personas yo creo que probablemente no sería muy cómodo", dijo la actual participante de Fiebre de Baile.

En general, complementó, "estoy en otra onda en mi vida". "No estoy con malas ondas. Pero está bien, si ella piensa eso está perfecto", declaró Andrade.

El polémico video de Daniella Campos

El video al que se hace alusión ocurrió hace unos días, cuando Daniella Campos disfrutaba en un bar junto a Sergio Rojas y Luis Sandoval. Este último, la grabó para destacar el look que vestía.

"Aquí estamos con Daniella, nuestra Miss Chile, Miss Mundo, que se vienen cositas", dijo el periodista de espectáculo. Aunque ella posó, pidió repetir la toma: "De nuevo, de nuevo, que no salga el vituperio".

Así, mientras modelaba su outfit, el panelista señaló: "Estás guapísima, nuestra Miss América, cuarta Miss Mundo... no, divina, divina amiga, guapísima, escultural... ¡Aprendan, Miss Chile!".

Fue después de ese comentario de Sandoval que llegó el duro comentario de Daniella Campos contra la otra exMiss Chile: "Aprende, Camila Andrade... con el título (hace gesto de la banda). Ah, no ven que el único título que tiene es ‘soy amante’... Pabre (sic)".